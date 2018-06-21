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    Kılıçdaroğlu: Danıştay'a kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur

    DHA
    21.06.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    "Danıştay'a kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen dürüst hakim olduğunu düşünüyorsan, onurluysan o görevde bir dakika durma, istifa et ve ayrıl" bu çağrıyı yaptım. 'İstifa etmiyorum' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona 'sen onursuz birisin' deme kararlılığındayım" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu,  "Sen dürüst hakim olduğunu düşünüyorsan, onurluysan o görevde bir dakika durma, istifa et ve ayrıl" bu çağrıyı yaptım. 'İstifa etmiyorum' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona 'sen onursuz birisin' deme kararlılığındayım. Ayrıca o kişi o görevde bulunduğu sürece Danıştay'a gölge ediyor. İtibarını sarsıyor. Yüzyıldan fazla görev yapan bir Danıştay'a kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bu açıdan çok önemlidir. Hakim çok önemli bir görev yapar. Kimin suçlu olup olmadığına esnaf, sanayici, gazeteci, siyasetçi karar vermez. Hiç kimse karar veremez. Sadece hakim karar verir. Savcı iddia eder, avukat savunur. Ama hakim karar verir. Hakim siyasi kişiliğini öne çıkarmışsa o hakim olmaktan çıkmıştır. Benim bu talebimi siyasetçi olarak dile getirmem de yetersizdir. Bağımsız yargı isteyen herkesin açık dilendirmesi lazım" diye konuştu.

     

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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