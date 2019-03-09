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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM / DALAMAN (Muğla) (DHA)
09.03.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, Dalaman'da konuştu

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Kılıçdaroğlu, Dalaman'da konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve miting yapmak için Muğla'ya geldi. İlk durağı Dalaman ilçesi olan Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada AK Parti seçmenine seslenip, "Olağanüstü güzel coğrafyanız var. Çalışkan insanları var. 31'inde sandığa giderken hangi partiye oy veren olursa olsun, özellikle AK Parti'ye oy veren seçmenlere seslenmek istiyorum. 17 yıl oy verdin, iktidara getirdin 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin. Soğan ekecek insan mı yoktu, tarla mı yoktu? Bu soruyu sorma zamanı geldi" dedi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uçakla Dalaman Havalimanı'na geldi. Parti yöneticilerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Dalaman ilçesi oldu.

Burada Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara ilk olarak CHP'li Dalaman Belediye Başkanı ve başkan adayı Muhammet Şaşmaz seslendi, hizmetlerini ve yapacağı projeleri anlattı. Ardından konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı CHP'li Osman Gürün de "Manzara çok güzel. Siz hazırlığınızı yapmışsınız, kararınızı vermişsiniz. 1 Nisan'da yeni bir Türkiye'de tekrar yürüyeceğiz. 5 yıl önce sizlerin huzuruna gelmiş ve yapacaklarımızı anlatmıştık. Kimseye ayrım göstermeden gerekli olan hizmeti yaptık. Toplam 13 ilçede 1 milyar 424 milyon liralık yatırım yaptık. 2 bin 300 kilometre yol yaptık. Dalaman'da tarımla geçinen çok fazla, o yüzden diyoruz ki, toprağını satma, ürününü sat. Biz kırsalda üreteceğiz, sahilde satacağız. Kooperatifçiliği geliştireceğiz, ucuza üretip satacağız. Yolumuz açık rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun" dedi.

KILIÇDAROĞLU OTOBÜSÜN ÜZERİNDE KONUŞTU

Adaylardan sonra "Zamanı geldi mi? Mart'ın sonu bahar. Yüreğinde barışa eşitliğe demokrasiye yol açan. Sen ben kavgasını bitirip barışı pekiştirecek" sözleriyle anons edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otobüsün üzerinden konuştu.

Sözlerine "Dünyanın en güzel yerinde yaşıyorsunuz. Bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak için, bütün komşularımızda barış içinde yaşamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği biri hedef var" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "Nedir? Çağdaş uygarlığa ulaşmak. Üretirseniz ulaşırsınız. Üretirsiniz sizin bir beka sorununuz olmaz. Üretirseniz size saygı duyulur. Nerede üreteceğiz? Tarlada üreteceğiz. Hayatın her alanında üreteceğiz. Üniversitede bilgi üreteceğiz. Fabrikada üreteceğiz. Kimsenin kimseye muhtaç olmaması için üreteceğiz. Üretmekten geçiyor her şey. Samanı, canlı hayvanı, nohudu, mercimeği dışarıdan getirirseniz, elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz Türkiye geride kalır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün modeli üretime dayalı bir modelledir. Beraber üreteceğiz. Kimse aç açıkta kalmayacak. Dalaman üretiyor. Kırsalı da üretiyor. Dalaman'da hizmet üreten bütün vatandaşlarımızı sevgiyle saygıyla anıyorum" diye konuştu.

'CHP'YE OY VERMEK YATAĞA AÇ GİRMEMEKTİR'

Dünün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kırsalda en çok çalışan kadınlarımızdır. Kentte kendilerinin çalışacağı alan bulamıyorlar ama kırsalda neredeyse tüm gün çalışıyorlar. Dalaman'da kadın kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de güç olarak birleşin, sandığa gidin. CHP'ye oy verin. CHP'ye oy vermek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir belediyeye oy vermektir. O yüzden sizden görev bekliyoruz. Beraber sandığa gidip altı okun altına mührü basacağız. Bu ülkenin en büyük güvencesi olan CHP'dir. CHP kimseyi ötekileştirmez, inançlara saygı gösterir, kırda yaşayanlarla kentte yaşayanların huzur içinde bir arada yaşamasını sağlar. CHP iktidarında bu tünelden geçerken de para ödemeyeceksiniz. Her vatandaşın huzur içinde yaşadığı bir beldeye, ilçeye, şehre kavuşmasını istiyorum. Belediye başkanlarımız daha güzel şeyler yapacaklar" dedi.

AK PARTİLİ SEÇMENLERE SESLENDİ

Konuşmasında AK Partili seçmenlere de seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü güzel coğrafyanız var. Çalışkan insanları var. 31'inde sandığa giderken hangi partiye oy veren olursa olsun, özellikle AK Parti'ye oy veren seçmenlere seslenmek istiyorum. 17 yıl oy verdin, iktidara getirdin 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin. Soğan ekecek insan mı yoktu, tarla mı yoktu? Bu soruyu sorma zamanı geldi" diye konuştu.

SÜNNET ÇOCUKLARIYLA BULUŞTU, VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Konuşmasının sonunda belediye başkan adaylarına destek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra otobüsten inip halk oyunları ekiplerinin gösterisini izledi. Ardından sünnet kıyafetleriyle yanına gelen çocuklara elini öptürdü, onları yanağından öptü. Alanda toplanan vatandaşlarla da el sıkışan, ayak üstü sohbet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selfie çektirmek isteyenleri de kırmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Marmaris'teki programı için ilçeden ayrıldı.

 

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