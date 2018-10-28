Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti Ankara’da kurduk... Ankara’da olacağız

CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin, Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis’in açılış törenine katılmak üzere Kütahya’nın Domaniç ilçesine giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak MHP’li belediye başkanı Niyazi Tezcan’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Yarın (bugün) yeni havalimanı açılışına ve akşamki Cumhuriyet Resepsiyonu’na katılacak mısınız?” soruna şu yanıtı verdi: “Hayır, hayır. Ankara’da olacağız. Cumhuriyeti Ankara’da kurduk. Ankara’ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyet’ten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız.”

CUMHURİYET FAZİLETTİR

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada da özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet’in bize verdiğini hiç kimse unutmasın. Ben Tunceli’nin Nazımiye ilçesinin kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde dünyaya geldim. Cumhuriyet sayesinde devletin en önemli makamlarında görev yaptım, milletvekilliği yaptım, grup başkanvekilliği yaptım. Atatürk’e borçluyum bunların tamamını. Ne güzel söylemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.’ Çünkü her birey özgürdür, vatandaştır. Kimse padişahın kulu ve kölesi değildir. Her birey düşüncesini özgürce ifade edebilecektir. Cumhuriyet budur. Cumhuriyet fazilettir, erdemdir, vatandaşlıktır, demokrasidir. Kadın erkek eşitliğidir. Cumhuriyet hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’dir. Cumhuriyet budur.

BU İŞİN SAĞI SOLU YOKTUR

Neden Türkiye şimdi Londra’daki bir avuç tefeciye mahkûm edilmiş vaziyette? Neden tarihinin en büyük faizlerini yurtdışına ödüyor? Bu ülkede şehitlerin hakkını koruyacaksak, bunun yolu Türkiye’nin tarihine sahip çıkmaktan geçer. Babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı sorunları çocuklarımıza, torunlarımıza yaşatmayalım. Önümüzdeki süreç içinde hep birlikte düşüneceğiz. Mücadele edeceğiz. Bu işin sağı solu yoktur. Bu bir vatanseverlik olayıdır. Bu nedenle bütün vatanseverleri, ülkesini, vatanını ve bayrağını sevenleri yeniden bir milli mücadele için göreve davet ediyoruz. Yeniden mücadele edeceğiz. Kimseye boyun eğmeyen bir Türkiye’yi yeniden inşa etmek zorundayız. Üniversiteleri bilgi üreten, fabrikaları üreten, sanatçıları üreten, gazetecilerin hapiste olmadığı, üniversitelerinden hocaların atılmadığı, herkesin özgürce gezdiği ve düşüncelerini ifade ettiği bir Türkiye’yi yeniden inşa etmek zorundayız. O zaman şehitlere karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz."

DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER: ‘HESABININ VERİLMESİ LAZIM’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerle ilgili de “21. yüzyıldayız. Ekim ayındayız ve iki askerimiz donarak şehit oluyor. Ben vicdanen rahatsızım. Bunun hesabının verilmesi lazım bu topluma. Bunun hesabı mutlaka ve mutlaka sorulmalıdır. O askerlerin elbiseleri yok muydu? Niçin düşünmediler? Hangi gerekçeyle düşünmediler? Dün bir şehidimizin babasıyla görüştüm. Kendisine mezarlıklar müdürlüğü telefon ediyor, çocuğunun öldüğüne dair. Düşünebiliyor musunuz? Şehit demek ve şehidi anmak kolaydır. Bütün mesele ülkesi ve bayrağı için bedenini, canını ve ruhunu veren şehidin beklentilerini gerçekleştirmektir” dedi.