Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet için başarmak zorundayız

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

“Güzel günler göreceğiz, birlikte, ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden mücadele edeceğiz. Mücadelemiz hak, ekmek, insan, onur mücadelesidir. Mücadelemiz kutsal bir mücadeledir, herkesin kucaklaşma mücadelesidir. Kardeşçe yaşamak istiyoruz ama ayırıyorlar ama bölüyorlar ama kutuplaştırıyorlar. Bu tuzağa hiç kimse düşmesin. Onlar bize ne derlerse desinler, biz onlara selam vereceğiz.

Ankara Arena Spor Salonu, çeşitli etkinlikler nedeniyle CHP’ye 12 saat önce teslim edilmesine rağmen programda aksaklık yaşanmadı. Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu geçirdiği operasyon nedeniyle törene katılamadı. Kılıçdaroğlu, salona kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’yla geldi. Salonda en çok alkışı büyükşehir adayları aldı. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş ve İzmir adayı Tunç Soyer ilk kez yan yana gelip sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. (Rıza ÖZEL/ANKARA)

ŞİKÂYET ÜRETEN MAKAM

Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Mevcut iktidar artık şikâyet üreten bir makam haline geldi. Bunların şikâyet etmeye hakkı var mı? 17 yıldır Türkiye’yi tek başına yönetiyorlar. Borç aramak için kapı kapı dolaşıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada, siyasal bağımsızlığımız olmakla birlikte Türkiye ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Türkiye’yi üretimden kopardılar, üretmeyen Türkiye oldu. Gerçekten içim acıyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden bir zat, şikâyet makamı konumuna geldi. Artık düşünce üretemiyor; kin, nefret üretiyor, çatışma, nefret kültürünü besleyecek her şeyi yapıyor. Geçen Sivas’ta bir konuşma yaptı. ‘Ne diyorlar, domates, patlıcan, sivribiber, düşünün bir merminin fiyatı nedir?’ Allah aşkına şu anlayışa bakın. Soğanı unutmuş ama. Çünkü rahmetli Mahsuni diyordu ki, ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana.’ Bunlar ne yaptılar sadece yiğitleri değil, 82 milyonu kuru soğana muhtaç hale getirdiler. Sen bir kurşunun hesabını yapıyor, kendi kötü yönetiminin faturasını askere, kurşuna çıkarmak istiyorsan, sen neden Tank Palet Fabrikası’nı satıyorsun? Kime satıyor? Yüzde 49.9’unu Katar ordusuna satıyor.

KENT KÜLTÜRÜ YOK RANT KÜLTÜRÜ VAR

Kayırmacı anlayış, savurganlık, yönetimsizlik AK Partili yerel yönetimlerde de var. Onlara biz ‘saray belediyeciliği’ diyoruz. Birinci kuralı; aslolan ranttır ve rantın yandaşlara aktarılmasıdır. İkincisi, yeşil alanları imara açmaktır. Üçüncüsü, saray belediyeciliğinde kent kültürü yoktur rant vardır. Dördüncüsü, halkın seçtiği belediye başkanı ve belediye meclisi belde için karar alamaz, kararı saray alır, onlar uygulayıcıdır. Halka hesap verilmez, hesap sorulur. Saray belediyeciliğinde ötekileştirme vardır.

TL KULLANAN DEVAMLI SUÇLU

Mutfakta yangın var, haberi yok beyefendinin. Sarayda yaşıyor nereden haberi olacak. O sanıyor ki her vatandaş kilosu 4 bin liralık çay içiyor. Yandaşa köprü, şehir hastaneleri yaptırıyorsun dolarla, garanti veriyorsun o da dolarla. Yandaşın tünelinden, otoyolundan geçiyorsun dolarla ödüyorsun. Efendim fiyat arttı suçlu kim? Manav, kasap, esnaf, market, komisyoncu, çiftçi. Türk Lirası ile ticaret yapanlar devamlı suçlu sahnesinde ama dolarla kazananlara dokunan yok.”

HERKES ALANA ÇIKACAK

“İYİ Parti ile Türkiye genelinde birçok yerde işbirliği yaptık. Sayın Meral Akşener’e ve İYİ Partili bütün kardeşlerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Saadet Partisi ile dirsek teması yaptık. Başta Sayın Karamollaoğlu olmak üzere bütün Saadet Partili kardeşlerime saygılarımı gönderiyorum.

Bu toplantıdan sonra Anadolu coğrafyasına dağılacağız, herkes alana çıkacak. Asla ve asla kırıcı bir dil kullanmadan herkesi dinleyerek ve onun sorunlarına nasıl çözüm üreteceğimizi anlatarak Türkiye sathına yayılacağız. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur.

BAHARI GETİRECEĞİZ

Başaracağız, başarmak zorundayız. Bizim mücadelemiz başarı üzerine kurulan bir mücadeledir. Çocuklarımız, bayrağımız, Cumhuriyet için başarmak zorundayız. Vatanımız için, mutlu yaşamak için başarmak zorundayız. Düşüncelerimizi özgürce açıklamak için, sarayın tasallutundan bu memleketi kurtarmak izin başarmak sorundayız. Çocuklarımızın yatağa aç girmemesi için, inanç, kimlik ayrımının yapılmaması için başarmak zorundayız. Bir arada huzur içinde yaşamak zorundayız. Ve biz bahara özlem duyuyoruz. Biz baharı bu ülkeye getirmek zorundayız. Baharda tabiat canlanır, yeni bir hayatın başlangıcıdır bahar. O nedenle baharda başarmak zorundayız. Alanlara dağılacağız ve mücadelemizi yapacağız. Kavgasız, bilgiye dayalı bir mücadele. Güçlü bir söylemle, sorunun hemen yanına çözümü koyarak toplumun önüne koyacağız ve başaracağız.”

DOĞA DOSTU, MUTLU, ŞEFFAF, HOŞGÖRÜLÜ KENT SÖZÜ

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Yerel Yönetimlerde Temel İlkeler’ bildirgesi özetle şöyle:

Hoşgörülü ve saygılı kentler: Yurttaşların yaşam tarzlarına, kimliklerine saygılı belediyecilik istiyoruz.

Hakça paylaşan kentler: Kentlerdeki zenginliğin yurttaşlara hakça dağıtılmasını istiyoruz.

Hesap veren, şeffaf yönetilen kentler: Kent sakinlerine ödedikleri vergilerin hesabının verildiği belediyeler istiyoruz.

Yoksulluğu yenen kentler: Hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği kentler istiyoruz.

Üreten ve istihdam yaratan kentler: Nitelikli istihdam yaratan belediyeler istiyoruz.

Yenilikçi akıllı kentler: Teknolojileri kentlerin doğasına ihanet etmeden hayata geçiren belediyeler istiyoruz.

Ulaşım ve altyapı orunları çözülmüş kentler: Trafikteki süreyi azaltan, alternatif ulaşım modelleri sunan belediyecilik istiyoruz.

Nefes alan kentler: Çocuklarımızın parklarda ve yeşil alanlarda oynadığı; temiz ve nefes alabileceğimiz kentler istiyoruz.

Sosyal adaleti sağlayan kentler: Tüm dezavantajlı vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık istiyoruz.

Kültür ve sanatı geliştiren kentler: Kent sakinlerinin kültür-sanat etkinliklerine ve spor faaliyetlerine kolayca erişebilmesini sağlayan belediyeler istiyoruz.

Doğa dostu yeşil kentler: Yalnızca insanların değil, kentteki tüm canlıların haklarının gözetilmesini istiyoruz.

Mutlu ve gülümseyen kentler: Tüm yurttaşlarımızın, mutlu ve huzurlu yaşadığı belediyeler istiyoruz.

BUCAK’IN ADI BİLE ANONS EDİLMEDİ

CHP’li başkan adayları arasında ismi çok tartışılan Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak, tanıtım toplantısına katılmadı. Şanlıurfa adayları tanıtılırken Bucak’ın adı anons edilmedi.

İzmir’in Seferihisar Belediye Başkan adayı gösterilen Yelda Celiloğlu’nun adaylıktan çekilmesi üzerine boş kalan adaylığa İsmail Yetişkin getirildi.