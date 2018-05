Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Bunu inanarak söylüyorum. Çünkü bu topraklar demokrasi mücadelesinin verildiği topraklardır. Demokrasimizi güçlendirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız.

15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz’da sivil darbeye çevirdiler. O darbeye karşı çıkan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Bize soruyorlar neden ittifak yapmak istiyorsunuz diye, sıfır baraj için, demokrasi için ittifak istiyoruz. Kutuplaşmaya son verilmesi için ittifak yapmak istiyoruz.

Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz.

SIFIR BARAJ İTTİFAKI

Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. Hesap verebilirlik, 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında.

25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin. İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir. Sorunlarımız, Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım. Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini hipotek altından kurtarmak zorundayız.

GEL BAKALIM BURAYA

Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız. Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce."

İNCE ROZETİNİ ÇIKARDI

Muharrem İnce, ''24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmak için rozetimi size emanet ediyorum'' dedi.

Kılıçdaroğlu da İnce'ye 'herkesin Cumhurbaşkanı olacağı için' Türk Bayrağı rozeti taktı.