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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.06.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarını uyardı: 7 kurala uyun

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Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarını uyardı: 7 kurala uyun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kimliklerinin, inançlarının, yaşam tarzlarının farklı olabileceğini ancak bayraklarının altında özgürce yaşamak istediklerini dile getirerek, "Bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak hepimizin ortak amacı olmalıdır." ifadesini kullandı

CHP Genel Başkanı, İstanbul seçimlerinde bütün arkadaşlarının büyük soğukkanlılıkla hareket ettiğini, hiç kimsenin inancını, kimliğini, yaşam tarzını sorgulamadıklarını dile getirerek, adayları Ekrem İmamoğlu'nun, milletvekillerinin, il ve ilçe başkanlarının, gönül veren herkesin güzel bir çalışma sergilediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü yaptıklarını, haktan, hukuktan ve adaletten bahsettiklerini, bunlardan bahsedenlerin sokağa çıkıp, yasa dışı eylem yapmayacağını, camı çerçeveyi kırmayacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, hakkı, hukuku, adaleti milletin vicdanında aradıklarını söyledi.

CHP örgütlerine, il, ilçe, kadın ve gençlik kollarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, hiçbir partiye üye olmadığı halde demokrasi sevdalısı, destek veren binlerce gönüllüye, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, HDP, Adalet Partisi Genel başkanları ve üyelerine, AK Parti'li, ülkücü, MHP'lilere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte demokrasi destanı yazdık ve hep birlikte 'Türkiye bizimdir' dedik. Bu destan CHP'nin destanı değildir, demokrasiye susayanların, hepimizin, bu ülkenin destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin birçok ilinde "duvarları yıktıklarını" kaydederek, "60 yıldır alamadığımız pek çok yerde yeni belediyeler aldık, kazandık. Dolayısıyla biz duvarı yıkmaya ve demokrasiyi güçlendirmeye çalışacağız. Her yerde cumhuriyet olabilir ama cumhuriyetin değeri demokrasi ile anlam kazanır." diye konuştu.

Seçimlerde güzel çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, asıl görevlerinin şimdi başladığını söyledi.

CHP'li belediye başkanlarının 7 kurala uymasını isteyen Kılıçdaroğlu, hem kendisi hem millet hem milletvekilleri hem de partililerin bu kuralların uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmeye, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Gerginlikten, kavgadan uzak, herkesi kucaklayan ve her soruna çözüm üreten yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. CHP, artık sadece CHP'lilerin değil 82 milyonun partisidir. Oy versin vermesin, taşeron işçilerin sorununu nasıl çözdüysek, ki her partiden insan vardı, Türkiye'nin sorunlarını da çözmeye talibiz. Kavgasız, akılla, mantıkla, bilgi ve birikimle çözmeye talibiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurduğunda İslam dünyasının bunu örnek aldığını hatırlatarak, benzer şekilde Türkiye'de demokrasinin güçlenmesinin de bütün dünyaca imrenerek izlendiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesindeki en önemli gücünün "yumuşak güç" olarak da nitelendirilen "demokrasi" olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasi yeri ve zamanı geldiğinde bombadan da füzeden de daha güçlüdür. Çünkü demokrasi dünyada saygınlığın temel ölçütlerinden birisidir. Eğer Türkiye dünyada saygın bir ülke olacaksa, bunun yolu demokrasiden geçmektedir. O nedenle bütün İslam dünyası da göreceksiniz bizi, demokrasiyi örnek alacaktır, demokrasi kültürünün kendileri, bölgeleri, çocukları için ne kadar değerli olduğunu göreceklerdir. O nedenle demokrasi, bu milletin onuru ve gururudur. Biz, bu onuru ve gururu büyüttüğümüz için memnunuz."

Demokrasinin aynı zamanda kalkınmanın manivelası olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, demokrasisi gelişmiş ülkelerin tamamının gelişmiş ülkeler olduğunu; Güney Kore, Japonya, Norveç, Kanada'nın buna örnek ülkeler olduklarını anlattı.

Türkiye'nin, demokrasiyi önceleyerek ekonomik standartları geliştirmesi halinde büyüyebileceğinin ve bölgesinde söz sahibi olabileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bu durumda ülkenin gücünü üretimden ve emekten alabileceğini dile getirdi. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin, vatandaşların söz konusu taleplerini karşılayacak bütün hukuki düzenlemelere açık olduğunu kaydetti.
Kılıçdaroğlu, tiyatro ve sinama sanatçısı Enis Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

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