Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarının iyi gittiğini, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve gönüllülerin çalıştığını ifade etti.

Erken seçim yorumlarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Siyasi fırsatçılık ayrıdır, siyaset yapmak ayrıdır. Biz siyaset yapmak istiyoruz. Şimdi biz diyelim Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Antalya'yı aldık. 'Vay efendim derhal erken seçime gidelim.' Bunun adı siyasi fırsatçılıktır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adayının bir başarı hikayesi olması gerektiğini anlatarak, "İlçeye verdiği hizmeti neden büyükşehire vermesin" diyerek yola çıktıklarını ve bunda da başarılı olduklarını ifade etti.

Kooperatifleşmeye değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kentle kır arasındaki gelir dağılımı dengesini sağlamak açısından kooperatifleşmeyi başlatan CHP'li belediyeler. Kooperatiften bir mal satın aldığınızda özellikle kırsalda, bu bir süt ya da tarımda başka bir kooperatif olabilir, bunları bizim belediyelerimiz yaptılar. İzmir ve Eskişehir'de süt alınacaksa sütü kooperatiften alacak. 0-6 yaş gurubunda olan bütün ailelere fakir zengin ayrımı yapmaksızın süt veriliyor. Kim kazanıyor. Aile ve süt üreten kooperatif kazanıyor. Bütün üreticiler kazanıyor. AK Partili belediyeler fidanı yurt dışından ithal ettiler. Bizim belediyeler kooperatiflerden gitti fidanı aldı, kentin her tarafına dikti. Şu anda bizim belediyelerimizin büyük bir kısmı bunu yapıyor. Özellikle Aydın, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehir belediyelerimiz yapıyor."

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın dün katıldığı bir etkinlikte Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın salonu terk etmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Doğru değil. Ya hiç davet etmeyeceksin, davet ediyorsanız da dinleyeceksiniz. Düşüncelerine katılırsınız veya katılmazsınız ama belli çevrelerin telkinleri veya baskılarıyla tavrınızı değiştirirseniz, sonuçta kaybeden salonu terk eden olur. Salonda düşüncelerini aktaran kişinin kaybedeceği hiçbir şey yoktur." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katıldığı bir programda çözüm sürecinde HDP'lilerle görüştüklerine dair sorunun hatırlatılması üzerine, "Bir insan politikada çifte standart uygularsa bu ahlaki değildir. Düne kadar bir aradaydı bunlar, ne oldu da birden bire düşman haline geldi? Oy almak için." dedi.

"PKK Nedir" sorusuna, "Terör örgütüdür" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, "HDP Nedir?" sorusu üzerine "HDP parlamentoda grubu bulunan bir siyasal partidir." değerlendirmesini yaptı.

Listelerinde HDP'li olmadığını, adaylarının tamamının CHP'li olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, HDP'nin herhangi bir adayını desteklemediklerini, iş birliği yaptıkları partileri zaten açıkladıklarını söyledi.

Seçim güvenliğiyle ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "O geceyi hepimiz soğukkanlılıkla geçirmek zorundayız. artısı, eksisi olur. Yanlışı, doğrusu olur. Sandıklara gidilecek, sandıklar kontrol edilecek herkes sandıklara bakacak." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliğinden emin misiniz?" sorusuna, "Tabii" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için "göz bebeğimiz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun çok samimi, içten ve düşündüğünü rahatlıkla söyleyebilen biri olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, DSP'den aday olan bazı belediye başkan adaylarına yönelik bir soru üzerine, "DSP'ye bir siyasal parti olarak saygı duyuyorum. Burada yanlış olan şu, bizim aday göstermediğimiz arkadaşların partiden istifa edip başka bir partiden aday olarak siyasete girmeleri. Bunu etik bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.