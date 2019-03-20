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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.03.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu'nu asmamız lazım' diyorlar. Şunu söyleyeyim; bana saldıran PKK idi. Şimdi başka bir cepheden aynı kafa saldırıyor. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar, kimden gelirse gelsin Gazi Mustafa Kemal'in yolundan ve inandığım büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince Keçiören Gülbaba Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başladı.

Keçiören'de Güçlü Şenel'in, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, iftiralar karşısında aklanan Yavaş'ın artık Ankara değil, Türkiye markası olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu: Büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim

Milliyetçiliğin, bayrağı, vatanı sevmek, yedi düvelin önünde diz çökmemek olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ülkücülüğün de hiç kimsenin müdahale etmediği, kalkınmış, karnı tok, saygınlığı olan bir Türkiye'yi inşa etmek olduğunu kaydetti. Milliyetçilik ve ülkücülüğün sıradan bir olay olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kimse, kolay kolay milliyetçi olamaz. Milliyetçi olmak için Kuvayımilliyeci olmak lazım, Ankara'da seğmen olmak lazım. Milliyetçi olmak için Ankara'ya, Ankara yiğidi bir kişiyi belediye başkanı olarak getirmek lazım. İthal adayla Ankara mı yönetilir? 6 milyonluk Ankara'da bir tane belediye başkan adayı yapacak adam bulamadınız mı? İthal aday. Neymiş? Kayseri'den geliyor. Bırak Kızılay'ı, Sincan, Bala nerededir bilmez. Bütün bunları Ankaralıların düşünmesi lazım." dedi. Belediye başkan adaylarından hiçbir ayrım yapmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Ankara'ya kimliğini yeniden kazandıracaklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu: Büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Güçlü Şenel'i yanına çağırarak, "Her türlü iftirayı attılar. Niye iftira ediyorlar? Kazanamadıkları için. Ama Mansur Başkan, bütün bunların hepsini aştı. Onun gönlünde insan sevgisi, hizmet aşkı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Ankara var. Onun gönlünde kırsalda yaşayan vatandaşla şehirde yaşayan vatandaş arasında sağlıklı bir gelir dağılımı, ucuz bir Ankara, herkesin işinin aşının olduğu bir Ankara var." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Şenel'in de aynı ilke ve ülküyle yola çıktığını sözlerine ekledi."

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