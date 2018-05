Kılıçdaroğlu: Bütün insanları kucaklayan anayasa yapacağız

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

İKİNCİ TURDA DA ALIR

“(İnce’nin performansı) Muharrem Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığı süresi içerisinde bilgisiyle, birikimiyle iyi bir ivme yakaladı. Çalışkan bir arkadaşımız. ‘80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım’ dedi. Sözünde de duruyor, kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor. Görevini başarıyla yerine getiriyor. Cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı demokrasi tarihimizde en önemli ittifaklardan birisidir. Bu millet için, çalışmak için, güç birliği yapıldı. Bize göre son derece değerli bir ittifaktır. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Biz ayrıca bütün etkenlerden arınmış herkesin bir araya geldiği sivil anayasa yapacağız. Bu ülkeye demokrasi, özgürlük nasıl gelirmiş, insana işi aşı nasıl vereceğiz, inşallah 25 haziran’da Türkiye güzel bir güne uyandığında daha geniş anlatacağız. Cumhurbaşkanlığını birinci turda Muharrem Beyin kazanmasını, almasını isterim tabi. İkinci turda düşünüyordum ama kendisine gösterilen ilgi sevecenliği giderek artıyor. Güven veren bir imaj çiziyor. İkinci tura kaldığı takdirde ikinci turda da alacaktır.

KİM KALIRSA DESTEKLEYECEĞİZ

Saadet Partisi bizim siyasal tarihimizin önemli bir partisidir. Saygı değer bir genel başkanı var. Önemli bir lider profili çizdi. Aynı şekilde Akşener, devlet deneyimi var, kadın kimliği ile çıktı. Bu kez de başarılı bir profil çiziyor. Sonuçta bir araya geldik. Millet için bir araya geldik. Ülkenin çıkarları için ne gerekiyorsa ortak karar verilecektir. Bu tür tartışmalar olabilir, kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Biz millet, demokrasi için bir araya geldiysek, asıl amacına o zaman ulaşmış olacağız. (İkinci turda kim kalırsa destekleyecek misiniz?) Elbette. Parlamentoda çoğunluğu alırız. Parlamentonun yetkileri büyük ölçüde kısıtlandı. Güçleniyor söylemi doğru değil. Cumhurbaşkanı kararnamelerle götürecek uzun süre. Muharrem Bey cumhurbaşkanı olduktan sonra daha güçlü bir demokratik parlamenter sistem inşa edilecektir. Hiçbir kesimi dışlamayan, bütün insanları kucaklayarak güzel yeni bir anayasa yapacağız.

HDP’NİN MECLİS’TE OLMASI LAZIM

Kamuoyuna yansıyan anketlerde HDP’nin barajı aşabileceği görülüyor. HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Siyasetin ana yeri TBMM’dir. Siyaset yapılacaksa TBMM’de yapılacak. Bütün siyasal partilerin bir şekilde temsil edildiği arena olması lazım. Bunun mücadelesini de yapacağız. Kısa süre içerisinde dünyada hiçbir demokratik ülkenin ‘Türkiye’de demokrasi yoktu’ diyemeyeceği, herkesin imreneceği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Bizim gibi düşünmeyen insana da saygı göstereceğiz. Medyayı tamamen daha özgür kılacağız. Medya belli çevrelerin kontrolünde olmayacak. İttifak öncesi üç siyasal partinin lideri de biz ilkelerden hareketle ittifakı ön görüyoruz diyordu. Bu ilkeler belirlenecek. Amaçları ortaklaştırarak yola devam ediyorsanız bu yol uzun bir yoldur. Adalet ve Kalkınma Partisi de anayasa değişikliğine katkı verecektir, kendi tabanı da kuşkusuz demokrasi istiyor.

AKLIN ALACAĞI ŞEY DEĞİL

(Liderlik tatışması) Yorumlar yapılabilir, Muharrem Beyi önce bir cumhurbaşkanı yapalım. O tartışmaları bugünden başlatmak isteyenler var. Hiçbir şey olmaz. ‘Muharrem Bey yüksek almasın bizde aleyhinde çalışalım’ Aklın alacağı bir şey mi bu? Sadece CHP’nin oyunu değil diğer partilerin de oyunu alacak. Her kesimden oy alacak. Muharem Bey her kesime hitap ediyor. Ayırım yapmadı. Her kesimin Muharrem Beye oy vermesini istiyoruz. Zaten onu Cumhurbaşkanı yapacağız. Genç, dinamik, enerjik bir cumhurbaşkanı olacak. Daha ne istiyoruz biz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’yi çözecektir. Demokrasi konusunda attığı adımlarla bütün dünyada ses getirecektir, yankı uyandıracaktır. Yemin ettikten sonra ilk yapacağı iş OHAL’i kaldırmak olacaktır. Şu ilk mesajın ilk adımıdır; ‘bu ülkede yaşayan herkesin can ve mal güvenliğinin teminatı bana ait.’ ‘Muharrem İnce yüksek oy alırsa ne olur’, hiçbir şey olmaz, daha fazla oy almasını istiyorum.

BİR DEMOKRASİ AYIBI

(Listelerde İnce’nin çevresine yer verilmedi tartışması) Hayır efendim. Bu değerlendirmeleri kim yapıyor, özür dileyerek söyleyeyim havuz medyası yapıyor. Yok öyle bir şey. Zaten Muharrem Bey elbette Bakanlar Kurulu listesini yapacak. Ben mi yapacağım? cumhurbaşkanı seçilen o. Muharrem bey bunu söyledi diye farklı yöne çekiliyor. Bu bir meslek değil, bugün yaparsınız yarın gidersiniz siyaset budur zaten. Buna objektif bakmak lazım. Yok efendim ne sıkıntısı. (Eren Erdem) Görüştüm, beni aradı. MİT Tırlarıyla ilgili parti sözcümüz bir basın toplantısı yapmıştı. Elindeki belgeleri gazetecilere de, milletvekillerine de dağıttı. Sizin de arşivinizde vardır. Oradan aldım diyor, doğru. Her yerde vardı zaten o belgeler, gidin Adana’daki mahkemelerde sorun. Bunlar gizli saklı şeyler değil. 17 internet sitesinde yayınlandı görüntüler. Bir siyasi parti görmüyorsa gözleri kör demektir. Devlet sırrı olur mu böyle şey. Eren Erdem’e yurt dışına çıkış yasağı bir demokrasi ayıbıdır. Eren Erdem 50 sefer yurt dışına gitti geldi. Eren Erdem korkuyor mu hayır. Onlar bizi yıldırmaz.

TALİMAT VERİRSENİZ SUÇ SİZİN OLUR

Dolardan bahsediyor, dolar yerinde duruyor. Asıl üstünde duracağımız Türk Lirası. Sorun Türk Lirasının değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Türk Lirası değer kaybettiği için sürekli dolar konumunu koruyor. Nereye kadar gidecek belli değil. Spekülasyon diyorlar, spekülasyon suçtur. Suçluyu bulmak kimin görevi, herhalde hükümetin görevi. ‘Dış güçler bunu yapıyorlar.’ Ee yakala elinden tutan mı var. Türkiye şu an yönetilmiyor. Ortada Hükümet yok, hangi hükümet. Merkez Bankası Başkanını genel merkeze davet edersiniz başka ülkede saygınlığı olur mu? Siz Merkez Bankası’na müdahale ederseniz, talimat verirseniz asıl suçu siz işlemiş olursunuz, yani Saray işlemiş oluyor. Dolar niye hayatımızda bu kadar büyük yer tutuyor? Hayatımızın her alanı dolara endekslendi. Vatandaşa ne veriyorsunuz Türk Lirası, güneş görmüş kar gibi eriyor. Yakasını tefeciye kaptırmış bir siyasal iktidar ülkeyi yönetemez, başında da Saray’daki zat geliyor.

AK PARTİ DE EVET DİYECEKTİR

Muharrem Bey de demokratik parlamenter sistemi savunuyor. Bugün şu tarih demek mümkün değil. Bunun gerçekleşmesi için bir anayasa gerekiyor. Cumhurbaşkanının tarafsız olması Cumhurbaşkanının gelişmiş bir parlamenter sistemi oluşturması için bir uzlaşma gerekiyor. Parlamentoda grubu olan AK Parti, SP, HDP, CHP, İYİ Parti olacak, o konsensusun sağlanması lazım. Takvimi Muharrem Bey belirleyecek. Muharrem Bey partilerin genel başkanlarını davet edecektir. O çerçevede oluşturulacak bir çalışma yapılacaktır, ortaya çıkan metin parlamentoya gelecek kabul edildikten sonra sistem yürüyecektir. Bugünden yarına olur dersek halkı kandırmış oluruz. Büyük bir ihtimal Adalet ve Kalkınma Partisi de evet diyecektir. Muharrem Bey cumhurbaşkanı olduktan sonra ‘aman bir an evvel parlamenter sisteme geçelim’ diyecektir.

ERDOĞAN’A GÜVENMİYORUM

(İnce’nin ‘Gülen usulüne göre istenmedi’ iddiası) Hayır bilmiyorum. Ama Muharrem Bey bir şey söylerken ince eleyip sık dokur. Sayın Erdoğan sert bir dille eleştiriyor. Ben Muharrem Beye güveniyorum ama kimse kusura bakmasın Erdoğan’a güvenmiyorum. Defalarca yanıldık, aldatıldık dedi. Gazeteciye özel uçağını tahsis edip git Pensilvanya’ya Fetullah Gülen’le aramızı düzelt diyen Erdoğan değil miydi? Erdoğan’ın söylemlerinin yüzde 90’ını elemek lazım. Böyle bir pozisyonda Erdoğan’a güvenmem. ‘FETÖ ile mücadele ediyoruz’, hep hikaye. Ben Erdoğan’ın söylediklerinin yüzde 90’ını tırpanlıyorum, gerçek değil. (İnce’nin Erdoğan partiyi kurmadan önce Gülen’le görüştü iddiasını sordunuz mu?) Ben de bir bilgi yok, gerek de duymadım. Niye sorayım, doğrudur.

SANDIK TAŞIMA DOĞRU DEĞİL

Sandık taşınmasını doğru bulmam. Engelli bir vatandaş vardır sandığa gelemiyordur, evine gidersiniz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da sandıkları bir araya toplayalım, bu devletin zayıflığını ve hükümetin beceriksizlğini gösterir. Doğru değil. Biz AYM’ye de itiraz ettik doğru değil diye.”

