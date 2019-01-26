Kılıçdaroğlu Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu
GeriGündem Kılıçdaroğlu Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.01.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı tanıtım programında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

İYİ Partili dostlarımız, Saadet Partili dostlarımız ve başka partilerden bize oy verecek arkadaşlarımızla hakkı, hukuku adaleti sağlayacağız. Bursa herkesin gelip yaşamak istediği bir kent. Tarihsel derinliği, kültürel derinliği olan bir kent Bursa. Bursa'da olmak, burada yaşamak gerçekten bir ayrıcalık.

Bizim bu bağlamda bir araya gelmemiz, farklı düşünceleri de dinleyerek ilerleyebilmemiz önemli. Bursa Belediye Başkan adayımız yaşadığı kenti yaşanabilir kılmak istiyor. Belediye Başkanı ortak paydaları büyütmek ve huzur içinde topluma sunmak ile yükümlüdür.

“HUZUR İÇİNDE YAŞAYAN BİR BURSA İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

Bursa demek Cumhuriyet demektir. Bu ayrıcalığı Bursalılar yaşıyor. Bu güzelliklere Mustafa Bozbey kardeşim yenilerini ekleyecek. Aslında ne isterseniz hepsi Bursa'da var. Bütün bunları bir araya getirip huzur içinde yaşayan bir Bursa inşa etmek istiyoruz. Sokaklarında insanların birbirlerine selam verdiği bir Bursa'yı inşa etmek istiyoruz. Temiz havayı soluyacağız, parklarımızda çocuklarımız oynayacak.

Biz ne istiyoruz. Biz siyasetin ve siyasetçilerin toplumun değerlerine saygı duymasını istiyoruz. Bu saygıyı sağlayacak olan da Belediye Başkanımız. Başkanımız bu kültürün yerleşmesini sağlayacaktır. Bütün bu değerler korunacak ve bu değerlere saygı gösterilecek. Burada yaşayan kişi "Ben Bursalı'yım” diye sevinecek.

‘BELEDİYE BAŞKANI HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEK’

Belediye başkanı hiç kimseyi ötekileştirmeyecek. Herkesin yaşam tarzına saygı gösterecek. Değerli arkadaşlarım bir kent sadece yüksek binalardan oluşuyorsa o kent değildir. Bursa son 15 yılda bir beton ormanına dönüştü. Hani yeşil Bursa diyorduk. O zaman belediye başkanımızın yapacağı şeylerden biri de yeniden bir yeşil Bursa atmosferi yaratmaktır. Bunu kim yapacaktır Mustafa Bozbey yapacaktır. Açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir kent olmalı. Bursa'da hiçbir ailenin geliri 1942 liranın altında olmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu sağlayacak Mustafa Bozbey. Kentler inşa edilirken rant oluşur. Sorun rantın kime dağıtılacağıdır. Yaratılan rantlar kentin ve kentlilerin hakkıdır ve o hakkı teslim edecek olan da Mustafa Bozbey'dir

“‘BEN KUL HAKKI YEMEYECEĞİM’ DİYECEK”

Belediye başkanlarının imkanı çok. Bursa'nın bütçesi nereden geliyor vergilerden. Mustafa Bozbey kardeşim bu bütçeyi şeffaf bir şekilde yönetecek. Ne diyecek benim Bozbey kardeşim "Ben kul hakkı yemeyeceğim diyecek.

Sayın Bozbey yoksul mahallerden başlayarak kreşler açacak. Hem hesap veren, hem pozitif ayrımcılık yapan bir anlayış ortaya çıkacak.

Herkese eşit davranmalı. Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren göğsünde ya belediyenin rozetini veya Türk Bayrağı rozetini taşıyacak. Meydanlara çıkıp "Bana oy versin vermesin hiç kimseye ayrımcılık yapmayacağım" diyecek. Tüketen değil üreten belediye istiyorum. Tarım ile kent arasında iyi bir gelir hareketi yaratmak başkanlarımızın sorumluluğunda...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serbest bırakılan Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Poseidon direnemedi

Kayak merkezinde 70 kişi mahsur kaldı