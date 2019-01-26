Kılıçdaroğlu Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

İYİ Partili dostlarımız, Saadet Partili dostlarımız ve başka partilerden bize oy verecek arkadaşlarımızla hakkı, hukuku adaleti sağlayacağız. Bursa herkesin gelip yaşamak istediği bir kent. Tarihsel derinliği, kültürel derinliği olan bir kent Bursa. Bursa'da olmak, burada yaşamak gerçekten bir ayrıcalık.

Bizim bu bağlamda bir araya gelmemiz, farklı düşünceleri de dinleyerek ilerleyebilmemiz önemli. Bursa Belediye Başkan adayımız yaşadığı kenti yaşanabilir kılmak istiyor. Belediye Başkanı ortak paydaları büyütmek ve huzur içinde topluma sunmak ile yükümlüdür.

“HUZUR İÇİNDE YAŞAYAN BİR BURSA İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”



Bursa demek Cumhuriyet demektir. Bu ayrıcalığı Bursalılar yaşıyor. Bu güzelliklere Mustafa Bozbey kardeşim yenilerini ekleyecek. Aslında ne isterseniz hepsi Bursa'da var. Bütün bunları bir araya getirip huzur içinde yaşayan bir Bursa inşa etmek istiyoruz. Sokaklarında insanların birbirlerine selam verdiği bir Bursa'yı inşa etmek istiyoruz. Temiz havayı soluyacağız, parklarımızda çocuklarımız oynayacak.

Biz ne istiyoruz. Biz siyasetin ve siyasetçilerin toplumun değerlerine saygı duymasını istiyoruz. Bu saygıyı sağlayacak olan da Belediye Başkanımız. Başkanımız bu kültürün yerleşmesini sağlayacaktır. Bütün bu değerler korunacak ve bu değerlere saygı gösterilecek. Burada yaşayan kişi "Ben Bursalı'yım” diye sevinecek.



‘BELEDİYE BAŞKANI HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEK’

Belediye başkanı hiç kimseyi ötekileştirmeyecek. Herkesin yaşam tarzına saygı gösterecek. Değerli arkadaşlarım bir kent sadece yüksek binalardan oluşuyorsa o kent değildir. Bursa son 15 yılda bir beton ormanına dönüştü. Hani yeşil Bursa diyorduk. O zaman belediye başkanımızın yapacağı şeylerden biri de yeniden bir yeşil Bursa atmosferi yaratmaktır. Bunu kim yapacaktır Mustafa Bozbey yapacaktır. Açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir kent olmalı. Bursa'da hiçbir ailenin geliri 1942 liranın altında olmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu sağlayacak Mustafa Bozbey. Kentler inşa edilirken rant oluşur. Sorun rantın kime dağıtılacağıdır. Yaratılan rantlar kentin ve kentlilerin hakkıdır ve o hakkı teslim edecek olan da Mustafa Bozbey'dir



“‘BEN KUL HAKKI YEMEYECEĞİM’ DİYECEK”

Belediye başkanlarının imkanı çok. Bursa'nın bütçesi nereden geliyor vergilerden. Mustafa Bozbey kardeşim bu bütçeyi şeffaf bir şekilde yönetecek. Ne diyecek benim Bozbey kardeşim "Ben kul hakkı yemeyeceğim diyecek.

Sayın Bozbey yoksul mahallerden başlayarak kreşler açacak. Hem hesap veren, hem pozitif ayrımcılık yapan bir anlayış ortaya çıkacak.

Herkese eşit davranmalı. Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren göğsünde ya belediyenin rozetini veya Türk Bayrağı rozetini taşıyacak. Meydanlara çıkıp "Bana oy versin vermesin hiç kimseye ayrımcılık yapmayacağım" diyecek. Tüketen değil üreten belediye istiyorum. Tarım ile kent arasında iyi bir gelir hareketi yaratmak başkanlarımızın sorumluluğunda...

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