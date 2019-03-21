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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Bu davamdan dönmeyeceğim

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Kılıçdaroğlu: Bu davamdan dönmeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir TV muhabirinin söylediği sözlerle ilgili “Efendim beni asacaklarmış da, ben korkacakmışım da... Bunları tamamen geçiniz. Gazi Mustafa Kemal’in yolundan ve inandığım büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim” dedi. CHP’nin İYİ Parti adayını desteklediği Keçiören’de halka seslenen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

BANA SALDIRAN PKK’YDI

“Dün söylüyorlar; ‘Kılıçdaroğlu’nu da asmamız lazım’ diyorlar. Şunu söyleyeyim; gayet açık ve gayet net, bana saldıran PKK’ydı, şimdi başka bir cepheden aynı kafa saldırıyor. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar, kimden gelirse gelsin Gazi Mustafa Kemal’in yolundan ve inandığım davadan, büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim. Efendim beni asacaklarmış da ben korkacakmışım da bilmem ne... Bunları tamamen geçiniz. Benim idamımla ilgili kanun getireceklermiş. Getirmezseniz namertsiniz, oy vermezsem namerdim.

Ankara’yı yıllardır yönetiyorlar. Ankara’nın hiçbir sorununu çözmediler. Rant dağıttılar. Artık Ankara’nın da huzura ihtiyacı var. Ankara’da kırsal kesimde yaşayan vatandaşın bir parça da olsa gelire ihtiyacı var. Ankara’da esnafın, sanayicinin, tüccarın, serbest meslek erbabının huzur içinde yaşamaya ihtiyacı var. Her evde bir işsiz var. Son 1 yılda işten atılan kişi sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon eve para girmemesi demektir. 1 milyon evde doğru düzgün tencere kaynamaması demektir.

Kılıçdaroğlu: Bu davamdan dönmeyeceğim

ALTI ÜSTÜ YEREL SEÇİM

Türkiye’nin beka sorunu var diyorlar. 17 yıl önce, 15, 12 yıl önce yoktu, niye şimdi var? İyi yönetemediniz. Bir beka sorunu varsa sebebi iktidardakilerdir ve Türkiye’nin üretimden koparılmasıdır. Bize saldırıyorlar, sabah saldır, akşam saldır. Sanki savaşa gidiyoruz. Altı üstü yerel seçim. Muhtar, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz, büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Sanki savaşa gidiyoruz, neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Bundan herkesin kaçınması lazım. Gideceğiz sandığa iktidara bir demokrasi dersi vereceğiz.
Milliyetçilik bizim altıokumuzdan birisidir. Milliyetçi olmak ne demektir? Bayrağını, vatanını sevmek demektir. Milliyetçi olmak ne demektir? Yedi düvelin önünde diz çökmemek demektir. Ülkücü olmak demek hiç kimsenin müdahale etmediği, saygınlığı olan bir Türkiye’yi inşa etmek demektir. Bu lafla olmaz, eylemle olur. Bütün fabrikaları sattılar? Sıra Sakarya’daki silah fabrikasına geldi. (Elinde Resmi gazetede yayımlanan kararnameyi göstererek) 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi. ‘Ey Kılıçdaroğlu bu fabrikayı satmadık, birine vermedik’ diyor. Diyor ya ispat edersen Cumhurbaşkanlığı’nı bırakırım. Kendi imzası, devletin Resmi Gazetesi.”

FIRSATÇILIK OLUR

RS FM’de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“(Yüzde 52 altında oy çıkarsa CHP erken seçim çağrısında bulunur mu?) CHP erken seçim çağrısında bulunmaz. Bizim belediye başkanı adayımız diyelim ki seçildi. Vatandaş Ekrem Bey’den sorunların çözümünü bekleyecek. Ankara’da Mansur Yavaş kazandı, ee vaatlerde bulundu. Biz bunları yapmadan vatandaşa ‘seçim kazandık hemen diğer seçime geçelim’ diyemeyiz. Bu samimi bir davranış değil. Bu fırsatçılık olur, ucuz siyaset olur.”

 

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