Kılıçdaroğlu: Bu bir sindirme harekâtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturmayla ilgili olarak, “Bu büyük bir korkutma, sindirme harekâtıdır. Sonuna kadar dayanışacağız, yılmayacağız” yorumunda bulundu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, bir televizyon programındaki sözlerinden dolayı haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Akpınar ve Gezen’le ilgili olarak, “Bu büyük bir korkutma, sindirme harekâtıdır. Asıl amaç ekonomik kriz gündemini tartıştırmamak. Sonuna kadar dayanışacağız, yılmayacağız” dediği öğrenildi. CHP Lideri’nin, ocak ayında görev süresi dolacak Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin, AK Parti’nin verdiği teklifle görev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin ise “Seçime müdahale eden, mühürsüz oyları geçerli sayan çetenin süresi uzatıldı. Son kullanma tarihi bitmemiş demek ki” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle