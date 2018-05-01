Kılıçdaroğlu böyle yanıt verdi: 'Size Trump'ı getireceğim'

Muharrem Sarıkaya köşe yazısında, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı konusunda ketum" diyerek, "Anlaşılan o ki, 8 partinin “demokrasi birliği”ni sağlamaya çalışıyor; adaylık konusunu buna göre şekillendiriyor" ifadesini kullandı.

"CHP kökenli olsun dayatması yanlış" başlığıyla bir yazı kaleme alan Sarıkaya, "Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na ihtimam gösteriyor" diyerek, "TBMM’de birlikte çalışmayı arzu ediyor" iddiasında bulundu. Sarıkaya yazısının ilgili bölümünün devamında şunları yazdı:

"Bu aşamada CHP içinden gelen, "Aday CHP kökenli olsun" yaklaşımlarına da tepki gösteriyor. Hatta Dalaman’da bir grup kadın talebi bağırarak seslendirince, 'Size Trump’ı getireceğim" tepkisini verdi..."