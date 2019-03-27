Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde halka seslendi

Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü'nde halka seslendi.



"Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. Adana'ya da, Mersin'e de, Ankara'ya da baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız." diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a inandığını ve güvendiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılardan Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a destek vermelerini istedi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da şöyle seslendi:

"Bütün mahallelerimize eşit hizmet devam edecek, Mehmet Murat Çalık başkanımızla beraber. Ben de İstanbul'dan, zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim başkanımı, haberiniz olsun. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da." Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Çalık, otobüsün üzerinden karanfil attı ve halkı selamladı.

ESENYURT’TA HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Fevzi Çakmak Caddesi'nde halka seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var." dedi.

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt'tan, seçilmesi halinde belediyede "asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı", "hiçbir işçinin işine son vermeyeceği" ve "bütün Esenyurt'u kucaklayacağı" sözünü alan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin huzur içinde yaşaması, her evde bereketin olması en büyük arzumuzdur. Belediyeyle inşallah bunu yapacağız. Halka hizmet nasıl olurmuş, halka hesap vermek nasıl olurmuş, bunu size Kemal Deniz Bozkurt gösterecek." diyerek seslendi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Bozkurt için destek istedi.

Halk buluşmasına, CHP milletvekilleri ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.