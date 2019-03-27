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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA), İHA
27.03.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde halka seslendi

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Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde halka seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Muhtar, il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz, inşallah Ekrem İmamoğlu'nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü'nde halka seslendi.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzünde halka seslendi

"Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. Adana'ya da, Mersin'e de, Ankara'ya da baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız." diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a  inandığını ve güvendiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılardan Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a destek vermelerini istedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da şöyle seslendi:

"Bütün mahallelerimize eşit hizmet devam edecek, Mehmet Murat Çalık başkanımızla beraber. Ben de İstanbul'dan, zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim başkanımı, haberiniz olsun. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da." Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Çalık, otobüsün üzerinden karanfil attı ve halkı selamladı.

ESENYURT’TA HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Fevzi Çakmak Caddesi'nde halka seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var." dedi.

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt'tan, seçilmesi halinde belediyede "asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı", "hiçbir işçinin işine son vermeyeceği" ve "bütün Esenyurt'u kucaklayacağı" sözünü alan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin huzur içinde yaşaması, her evde bereketin olması en büyük arzumuzdur. Belediyeyle inşallah bunu yapacağız. Halka hizmet nasıl olurmuş, halka hesap vermek nasıl olurmuş, bunu size Kemal Deniz Bozkurt gösterecek." diyerek seslendi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Bozkurt için destek istedi.

Halk buluşmasına, CHP milletvekilleri ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

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