Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi. İki liderin görüşmesi 1.5 saat sürdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmesi sona erdi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik etti.
Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara’da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim” demişti.
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