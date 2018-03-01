‘Kılıçdaroğlu ailesinin her şeyi şeffaf’

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özkoç, özetle şöyle dedi: “Zeynep Kılıçdaroğlu ve genel başkanımızın her şeyi şeffaf. Çocuklarının, ailesinin her şeyi şeffaf. Oğlu vatani görevini sürdürüyor, kızının mütevazı bir hayatı var. Genel başkanımız da vatanı için, milleti için mücadeleye devam ediyor. Bizim taraf böyle, peki Recep Tayyip Erdoğan tarafı nasıl? Man Adası belgelerinde damadı, eniştesi, aile efradı var. Neden onlarla ilgili bir şey çıkıp söylemiyorsunuz? Belgeleri verdiğimiz savcılık diyor ki bu belgeler sahte değil. Damat orada, oğlu orada, enişte orada, özel kalem müdürü orada. Birazcık yüzünüz kızarıyorsa sözünüzü tutun, istifa edin. Kendi vicdanınızla baş başa kalmayı beceriyorsanız bunu sonlandırın, milletin yakasından düşün.”