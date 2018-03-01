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    ‘Kılıçdaroğlu ailesinin her şeyi şeffaf’

    ANKARA
    01.03.2018 - 21:33 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun 1 milyon dolarlık olduğu iddia edilen dairesini 100 bin dolara devretmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da Man Adası belgeleriyle ilgili sözünü tutmasını beklediklerini söyledi.

    Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özkoç, özetle şöyle dedi: “Zeynep Kılıçdaroğlu ve genel başkanımızın her şeyi şeffaf. Çocuklarının, ailesinin her şeyi şeffaf. Oğlu vatani görevini sürdürüyor, kızının mütevazı bir hayatı var. Genel başkanımız da vatanı için, milleti için mücadeleye devam ediyor. Bizim taraf böyle, peki Recep Tayyip Erdoğan tarafı nasıl? Man Adası belgelerinde damadı, eniştesi, aile efradı var. Neden onlarla ilgili bir şey çıkıp söylemiyorsunuz? Belgeleri verdiğimiz savcılık diyor ki bu belgeler sahte değil. Damat orada, oğlu orada, enişte orada, özel kalem müdürü orada. Birazcık yüzünüz kızarıyorsa sözünüzü tutun, istifa edin. Kendi vicdanınızla baş başa kalmayı beceriyorsanız bunu sonlandırın, milletin yakasından düşün.” 

    Kılıçdaroğlunun kızına ait olan daireyle ilgili flaş gelişmeKılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daireyle ilgili flaş gelişme

    Etiketler: gazetehaberleri , kemal kılıçdaroğlu , chp , ev , son dakika
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