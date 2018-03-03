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    Kılıçdaroğlu 10 bin TL tazminat ödeyecek

    İsmail SAYMAZ
    03.03.2018 - 01:51 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik “Birilerinin önüne yatmış” sözleri nedeniyle verilen 10 bin TL’lik tazminat cezasını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 25. Hukuk Dairesi onadı.

    Gerekçeli kararda Ramazanoğlu’nun siyasetçiliğin yanı sıra kadın kimliğinin de olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Ana muhalefet partisi genel başkanlığı gibi önemli bir siyasi makamı işgal eden davalının sözlerinin ulaştığı kitleyi de düşünerek neyi kastettiğinin yanında nasıl anlaşılacağını da düşünmesi gereklidir. Sarf ettiği sözler maalesef toplum tarafından cinsel anlamda algılanmış olup konuşmanın ulaştığı kitle de düşünüldüğünde Ramazanoğlu’nun kişilik haklarının zedelendiği sonucuna varılmıştır.”

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Sema Ramazanoğlu , gazetehaberleri , son dakika
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