Kılıçdaroğlu: 10-15 günde bitireceğiz

NESİNE GÜVENECEĞİMNESİNE GÜVENECEĞİM

“YSK’ya güven… ‘Yargıya olan güven yüzde 30’lara düşmüştür’ diyen bir Yargıtay Başkanı varken bu ülkede ben YSK’nın nesine güveneceğim? Sandık tek başına bir siyasal partiye meşruiyet kazandırmaz. İyi ve adil işlerin yapılması lazım. Her şey onların elinde. Muhalefet için de ne kadar olumsuz tablo varsa onları bize yaşatıyorlar ve ondan sonra diyorlar ki, biz seçimi kazandık ve biz meşruyuz. Hayır, siz meşru değilsiniz. Adil koşullarda yapılmıyor seçimler. Sandığa hiç gitmeyelim gibi tepkiler de var. Niye gitmeyelim? O zaman demokrasi mücadelesinden tümüyle vazgeçeceğiz. Sadece bugünün kuşaklarına karşı değil gelecek kuşaklara karşı da sorumluluğumuz var.

SEÇMEN KAYITLARI

(Sahte seçmen kayıtları iddiaları) Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Normalde bu bizim görevimiz değil. Normalde adaletli işleyen bir devlet mekanizması bunu yapmak zorunda ama onlar yapamadığı için biz devletin üstlendiği görevi yapmak zorunda kalıyoruz. Seçim gecesi de çalışacağız. Bütün sandıklara sadece biz değil diğer siyasal partiler, gönüllüler, hep birlikte sandıklara sahip çıkmaya çalışacağız.

ADAY OLACAĞINI SÖYLEDİ

Sayın Kocaoğlu görüşmek istedi. Tekrar aday olmak istediğini söyledi ben de ‘Aday adayı olabilirsiniz, sorun yok’ dedim. Neden olmak istediğini ifade etti. Teşekkür ettik, ayrıldı. Bir açıklama yapacağını söyledi. ‘Tabii, yapabilirsiniz’ dedik. Çünkü daha önce aday olmayacağını söylemişti. Başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Herhangi bir şaibeye bulaşmadı, bütün devlet baskısına rağmen iyi yönetti, sonra aday olmayacağını söyledi. Bu kez tekrar aday olacağını söyledi.

GÖRÜŞME İLE İLGİSİ YOK

Dün (önceki gün) hiç gündeme gelmedi ki İzmir büyükşehir adaylığı. Bu görüşme ile ilgisi yok onun. Önce şunu yaptık; İzmir’de bize ait olmayan belediyeler üzerinde çalıştık. Geçen döneme baktığımızda bir gecikme yok. 10-15 gün içinde bunu bitireceğiz. Bir İzmir, bir İstanbul kaldı, ağırlıklı olarak.Â (Kocaoğlu’nun Tuncay Özkan ve Tunç Soyer’in adaylığına karşı çıktığı iddiası) Kişilere dönük rezervi var mı, böyle bir şey söz konusu mu, bana doğrudan aktarılmış değil. Böyle bir rezervi var mı onu bilmiyorum. İzmir’deki yakın çevresiyle görüşmelerinde bunu ifade etmişse bilmiyorum. İzmir medyasını çok yakından izleme şansım olmadı. Değişik haberler çıkabiliyor. Aslolan buradan çıkacak olan kararlar.”

TROLLER SEÇMENDEKİ KÜSKÜNLÜĞÜ KÖRÜKLÜYOR

“(Seçmende bir küskünlük var ama sizle de ilgili. Sandığa gitmeyelim, bir şey değişmiyor gibi bir algı var.) Seçmende bir küskünlük var. AK Parti’nin bir trol grubu var, bunu besliyor. Sandığa gitmeyelim vs. Biraz da sol jargon kullanarak bunlar yapılıyor. Bilinçli seçmen sandığa gidecektir. Seçmen, bizim tabanımız küstü mü? Evet küstü. Kızdı mı? Evet kızdı. Haklı mıydı? Evet, haklıydı. O geceyi iyi yönetemedik, doğru. Onu da söylemek zorundayız zaten. Bunun sorumlusu kimdir? Sorumlusu biziz. Gidip de oy kullanan vatandaşa bunun sorumlusu sensin gibi bir kolaycılığın içine girmemek gerekiyor. Ancak o insanları, o arkadaşları kazanmamız lazım.”

SAĞA YÖNELMİYORUZ

“Bizim sağa falan yöneldiğimiz yok. Sağa yönelen parti taşeron hakkını mı savunur, emekliye iki maaş ikramiye mi der, Adalet Yürüyüşü mü yapar? Biz, bize oy vermeyen geniş kitlelerin bizi dinlemesi ve onların sorunlarına ürettiğimiz çözümleri onlara anlatacağımız bir mecra yaratmaya çalışıyoruz. Biz yine yerimizde duruyoruz. Saadet Partisi demokrasiyi savunuyorsa, ben de savunuyorum. Ortak paydayı büyütme, bütün hedefimiz bu.”