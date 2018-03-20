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    Kılı kırk yaran operasyon

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    20.03.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye’nin teröre karşı tavrının net olduğunu belirterek, “Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yönelen her terör tehdidini aynı kararlılıkla bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

    Cumhurbaşkanlığı’nda dün düzenlenen 101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

    “Türkiye, Afrin operasyonuyla terörle mücadeledeki kararlılığını aslında bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Teröristle sivili ayırmak ve tek bir sivile dahi zarar vermemek için kılı kırk yararak yapılan bu operasyon başarıyla tamamlandı. Nasıl ki El Bab’ı sahiplerine teslim ettiysek Afrin’i de Afrin’lilere oradaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Güven ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek için gerekli tedbirleri alıyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’nin teröre karşı tavrı açık ve nettir. Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yönelen her terör tehdidini aynı kararlılıkla bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

    TUTARSIZ VE SORUMSUZ ÜLKELER

    Terör örgütleri sadece Türkiye’nin değil aslında bölgenin ve bütün insanlığın düşmanıdır. Çünkü terör insanlık suçudur. Bir ülke ya da bir topluma karşı işlenen terör suçu bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak ne yazık ki dünyada teröre karşı aynı kararlı net duruşu göstermeyenler, gösteremeyenler var. Buradan terörle işbirliği yapan, terör örgütlerini destekleyen ülkelere sormak istiyorum. Teröre arka çıkarak bütün insanlığın geleceğini tehlike ve tehdit altına attığınızı düşünebiliyor musunuz? Sizler böylesine tutarsız ve sorumsuz hareket ederken bilesiniz ki Türkiye olarak biz teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın güveni için, huzur için bu mücadele sürecek.”

    Etiketler: gazetehaberleri , başbakan , binali yıldırım , gündem
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