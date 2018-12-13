Kılavuz tren nedir?
Kılavuz tren, demiryollarında sıkça kullanılan terimlerden birisidir. Tarifeli seferlerini düzenleyen trenlerin yollarında herhangi bir problem yaşanmaması için önden hareket eden kılavuz tren, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından sefer öncesi kullanılmaktadır. Peki, kılavuz tren nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kılavuz tren, tedbir amaçlı kullanılan önemli bir unsurdur. TCDD'nin seferler öncesinde kullandığı kılavuz tren, sefere çıkacak olan trenlerin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmasını önlemek için çalışmaktadır.
İlave bir Emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen trendir.
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