Kıl payı seçildiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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31 Mart yerel seçimlerinde, sekiz ilde birinci ile ikinci sıradaki belediye başkan adayı arasındaki fark 1000 oyun altında.

Ardahan’da ilk sıradaki CHP’li Faruk Demir 5 bin 331, ikinci AK Parti’li Yunus Baydar ise 4 bin 416 oy aldı.

Bartın’da MHP’li Cemal Akın 14 bin 24 oyla birinci, AK Parti’li Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Giresun’da AK Parti’li Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 306 oy alırken, ikinci sıradaki CHP’li Kerim Aksu ise 30 bin 26 oya ulaştı. İki aday arasında 280 oy fark var. Karabük’te 25 bin 429 oy alan MHP’li Rafet Vergili, 555 oyla AK Parti’li Burhanettin Uysal’ın önünde bulunuyor.

Kırklareli’nde bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176 oy, MHP’li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı.

Muş’ta AK Parti’li Feyat Asya 538 oy farkla ilk sırada bulunuyor. İkinci sıradaki HDP’nin adayı Sırrı Sakık resmi olmayan sonuçlara göre 15 bin 381 oy aldı.

Yalova’da CHP’li Vefa Salman 28 bin 796 oyla ilk sırada yer alırken, 613 oy gerideki AK Parti’li Yusuf Ziya Öztabak ikinci oldu.

90 ilçede de 100 oydan az fark oluştu. İlk iki sıradaki adaylar arasındaki oy farkı, Adıyaman Sincik’te 10, Artvin Yusufeli’de 3, Denizli Baklan’da 7, Eskişehir Çifteler’de 8, Muş Malazgirt’te 3, Sivas İmranlı’da 8 ve Yozgat Aydıncık’ta ise 6 olarak görünüyor.

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