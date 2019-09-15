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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kiev paketi... 4 yıl sonra iade

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Kiev paketi... 4 yıl sonra iade

ÖZEL bir havayolu şirketinde hostes olan B.Ç. (27), yaklaşık 5.5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu (26) ile arkadaşlık etmeye başladı.

Evlilik planları yaptıkları ilişkileri, Mısırlıoğlu’nun bir tartışma sırasında genç kızın burnunu kırmasıyla son buldu. B.Ç. soluğu savcılıkta alırken aileler genç kızı şikâyetinden vazgeçirdi. Ancak şiddet devam edince B.Ç. ayrılık kararı aldı. Bunu kabullenmeyen Mısırlıoğlu, farklı zamanlarda B.Ç.’nin yolunu kesti. B.Ç. kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden eski sevgilisi hakkında Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulundu ve koruma kararı aldırdı.

TEHDİT VE HAKARETTEN DAVA

Mısırlıoğlu, Şubat 2015’te B.Ç.’yi bıçakla tehdit etti. Bu yüzden hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Nisan 2015’te ise anne ve babasını tehdit etti. B.Ç.’ye “Seni ve aileni mahvedeceğim” diye mesaj attı. Hakkında bu suçtan da 3 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. Ayrıca hostes sevgilisine yaklaşmama kararı da verildi.

SOSYAL MEDYADAN TUZAK

Savcılığın, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı başlattığı soruşturma sürerken, genç kız, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Cenk Çimendere isimli bir kişiyle tanıştı. Karşısındaki kişinin eski sevgilisi olduğunu ise ilk buluşmaya gittiğinde anladı. 29 Ağustos 2015’te Kartal’daki randevu yerine giden B.Ç., arkasından gelen eski sevgilisi Mısırlıoğlu tarafından 26 yerinden bıçaklandı. Saldırı sonrası ağır şekilde yaralanan, dalağı alınan B.Ç. günlerce hastanede yattı. Olayın ardından kayıplara karışan Tolga Mısırlıoğlu hakkında iki ayrı yakalama kararı verildi.

Kiev paketi... 4 yıl sonra iade

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tolga Mısırlıoğlu hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Gürcistan’a kaçtığının belirlenmesi üzerine Mısırlıoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 4 yıldır firarda olan Mısırlıoğlu, geçen hafta Ukrayna İnterpol Birimi tarafından Kiev’de yakalandı. Ukrayna yetkililerinin bildirmesi üzerine, hafta başında iki polis memuru Ukrayna’ya gönderildi. Polis memurlarına teslim edilen Mısırlıoğlu, aynı gün Türkiye’ye getirildi.

 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Mısırlıoğlu, davanın görüldüğü 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Tolga Mısırlıoğlu’nun tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın kaçması ve saklanması şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar vermesinin ardından Mısırlıoğlu, cezaevine gönderildi.

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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