Kiev paketi... 4 yıl sonra iade
ÖZEL bir havayolu şirketinde hostes olan B.Ç. (27), yaklaşık 5.5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu (26) ile arkadaşlık etmeye başladı.
Evlilik planları yaptıkları ilişkileri, Mısırlıoğlu’nun bir tartışma sırasında genç kızın burnunu kırmasıyla son buldu. B.Ç. soluğu savcılıkta alırken aileler genç kızı şikâyetinden vazgeçirdi. Ancak şiddet devam edince B.Ç. ayrılık kararı aldı. Bunu kabullenmeyen Mısırlıoğlu, farklı zamanlarda B.Ç.’nin yolunu kesti. B.Ç. kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden eski sevgilisi hakkında Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulundu ve koruma kararı aldırdı.
TEHDİT VE HAKARETTEN DAVA
Mısırlıoğlu, Şubat 2015’te B.Ç.’yi bıçakla tehdit etti. Bu yüzden hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Nisan 2015’te ise anne ve babasını tehdit etti. B.Ç.’ye “Seni ve aileni mahvedeceğim” diye mesaj attı. Hakkında bu suçtan da 3 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. Ayrıca hostes sevgilisine yaklaşmama kararı da verildi.
SOSYAL MEDYADAN TUZAK
Savcılığın, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı başlattığı soruşturma sürerken, genç kız, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Cenk Çimendere isimli bir kişiyle tanıştı. Karşısındaki kişinin eski sevgilisi olduğunu ise ilk buluşmaya gittiğinde anladı. 29 Ağustos 2015’te Kartal’daki randevu yerine giden B.Ç., arkasından gelen eski sevgilisi Mısırlıoğlu tarafından 26 yerinden bıçaklandı. Saldırı sonrası ağır şekilde yaralanan, dalağı alınan B.Ç. günlerce hastanede yattı. Olayın ardından kayıplara karışan Tolga Mısırlıoğlu hakkında iki ayrı yakalama kararı verildi.
Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tolga Mısırlıoğlu hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.
Gürcistan’a kaçtığının belirlenmesi üzerine Mısırlıoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 4 yıldır firarda olan Mısırlıoğlu, geçen hafta Ukrayna İnterpol Birimi tarafından Kiev’de yakalandı. Ukrayna yetkililerinin bildirmesi üzerine, hafta başında iki polis memuru Ukrayna’ya gönderildi. Polis memurlarına teslim edilen Mısırlıoğlu, aynı gün Türkiye’ye getirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Mısırlıoğlu, davanın görüldüğü 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Tolga Mısırlıoğlu’nun tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın kaçması ve saklanması şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar vermesinin ardından Mısırlıoğlu, cezaevine gönderildi.
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