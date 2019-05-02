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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Selahattin SÖNMEZ-Mert Gökhan KOÇ/ANKARA
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Kıdem'li bayram

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'Kıdem'li bayram

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü alanlarda her kesimi buluşturan renkli kutlamalarla geçti. Çalışanların taşıdığı pankartlar ve konuşmalarda ‘kıdem tazminatı’na ilişkin talepler dikkat çekerken İstanbul’da kutlamaların adresi Bakırköy oldu. Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplara müdahale edildi.

İSTANBUL’daki kutlamalarda ilk olarak sendikalar Taksim’deki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı, Kazancı Yokuşu’nda 1977’deki olaylarda ölenleri karanfillerle andı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “1977’de bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. O olayları kim neden yaptı, hâlâ belirsiz. 1977’yi kim yaptıysa, arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı” dedi. Hak-İş İl Başkanı Mustafa Şişman da Türkiye’nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak alanlarda olduklarını söyledi. Kentte izinli 1 Mayıs kutlamalarının adresi ise Bakırköy’dü. DİSK, KESK başta olmak üzere birçok sendika ve sivil toplum örgütünün desteklediği kutlama için sabahın erken saatlerinden itibaren Bakırköy Halk Pazarı’na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Güvenlik bariyerlerinin içinde üç farklı koldan yürüyerek Bakırköy Halk Pazarı’na ulaşan binlerce kişi alanı tamamen doldurdu. Sahneye asılan dev ekranda kutlamaya katılanların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaları istendi. Paylaşılan fotoğraflar yine kürsüdeki dev ekrandan yayınlandı. Sendika ve siyasi partilerin yanında taraftar grupları da Bakırköy Halk Pazar’ında yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Kutlamaya yöresel kıyafetleri ile katılan vatandaşlar da renkli görüntüler oluşturdu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da gruplar arasında yer aldı.

Kıdemli bayram

İMAMOĞLU’NDAN SLOGAN

Bakırköy’deki alana gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sahneye çıktı. “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarına eşlik eden İmamoğlu, “1 Mayıs’ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs’ı doya doya özgürce mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle” dedi. İmamoğlu kısa konuşmasının ardından alandan ayrıldı. HDP Eşbaşkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Bakırköy’deki kutlamalara katıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında yasal düzenlemeyle gündemde olan kıdem tazminatını “son kalemiz” diye nitelendirdi.

Kıdemli bayram

TAKSİM’E ÇIKIŞ YOK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı’na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş Çarşı’nın giriş ve çıkışlarında TOMA ve çevik kuvvet polisleri hazır bekletildi. Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Taksim, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane ve Bakırköy’de 137 kişi gözaltına alındı.

Kıdemli bayram

BAŞKENTTE RENKLİ GÖSTERİ

ANKARA’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, renkli görüntülere sahne oldu. Kadın ve gençlerin yoğunlukta olduğu binlerce kişi, müzik eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.

Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan gruplar, kortejler halinde Tandoğan Meydanı’na (Anadolu Meydanı) yürüdü. 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polis 3 aşamalı kontrol noktası oluşturdu. Alana girenlerin üst aramalarında bozuk para, çakmaklar toplatıldı. Grupların taşıdığı pankartlar tek tek incelendi, bazıları toplatıldı. Ayrıca emniyete ait drone ve helikopter de havadan denetim yaptı. Kutlamanın yapıldığı meydana çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Kutlamalar için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün tüm birimlerinden 5 bin 800 polis görev yaptı.

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI

“Yaşasın 1 Mayıs”, “Birleşe birleşe kazanacağız” şeklinde sloganlar atan gruplar, “Kadınlar durursa dünya durur”, “Madımak müze olsun”, “Liyakata evet riyakârlığa hayır”, “3-5 çocuk değil ücretsiz kreş”, “Beka sorunumuz grevli toplu sözleşme”, “Memleketimiz-geleceğimiz için yaşasın 1 Mayıs”, “Şiddete, tacize, tecavüze hayır” ve “Mizaha ve aşka kelepçe vurulamaz” gibi pankartlar açtı. Konuşmalarda hükümetin kıdem tazminatı fonu ile ilgili tasarısı eleştirilerek, kıdem tazminatının işçinin güvencesi olduğu vurgusu yapıldı. Daha sonra aralarında Moğollar grubunun da bulunduğu çeşitli gruplar konser verdi.

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