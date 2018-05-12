Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kıbrıs'ta uçak krizi! Geç kaldı diye bakanı almadılar

    Kıbrıs'ta uçak krizi! Geç kaldı diye bakanı almadılar

    Sefa KARAHASAN/ DHA
    12.05.2018 - 17:50 | Son Güncelleme:

    KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma Bakanı Zeki Çeler, "Geç kaldınız" denilerek uçağa alınmaması nedeniyle olay çıkardığı iddiası ile ilgili olarak, "Geç kalmadım. Ulaştırma Bakanı soruşturma başlatılması talimatı verdi" dedi.



    KKTC’den Adana’ya Dünya Engelliler Birliği Kongresi’ne gitmek için Ercan Havalimanı’na gelen Çeler’e, sivil havacılık yetkilileri iddiaya göre, "Sayın Bakan uçağa geç kaldınız, uçağa sizi alamıyoruz" dedi. KKTC medyası, konuyla ilgili olarak Çeler’in VIP görevlilerini azarladığını yazarken, Bakan Çeler, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uçağa alınmadığının doğru olduğunu" söyledi.

    Uçağın 09.15’te kalkışının olduğunu belirten Çeler, "Sivil havacılık görevlileri, görevlerini yapmadı. Alana geç geldiğimi iddia ettiler ama kamera görüntülerinde alana 08.47’de giriş yaptım. Uçak ise 09.30’da kalktı. Önceden uçağın kapısını kapattılar" dedi.

    Olay sonrasında Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da havaalanına geldiğini anlatan Çeler, "Bakan Bey toplantı yaptı ve olay ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi" diye konuştu. Çeler ve heyeti, bir sonraki uçak ile Adana’ya gitti. Şirket yetkililerinin de, Çeler ve ekibinden özür dilediği öğrenildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.05.2018 - 2)
    daha fazla video için
    Etiketler: Zeki Çeler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri