Kıbrıs'ta uçak krizi! Geç kaldı diye bakanı almadılar





KKTC’den Adana’ya Dünya Engelliler Birliği Kongresi’ne gitmek için Ercan Havalimanı’na gelen Çeler’e, sivil havacılık yetkilileri iddiaya göre, "Sayın Bakan uçağa geç kaldınız, uçağa sizi alamıyoruz" dedi. KKTC medyası, konuyla ilgili olarak Çeler’in VIP görevlilerini azarladığını yazarken, Bakan Çeler, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uçağa alınmadığının doğru olduğunu" söyledi.



Uçağın 09.15’te kalkışının olduğunu belirten Çeler, "Sivil havacılık görevlileri, görevlerini yapmadı. Alana geç geldiğimi iddia ettiler ama kamera görüntülerinde alana 08.47’de giriş yaptım. Uçak ise 09.30’da kalktı. Önceden uçağın kapısını kapattılar" dedi.



Olay sonrasında Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da havaalanına geldiğini anlatan Çeler, "Bakan Bey toplantı yaptı ve olay ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi" diye konuştu. Çeler ve heyeti, bir sonraki uçak ile Adana’ya gitti. Şirket yetkililerinin de, Çeler ve ekibinden özür dilediği öğrenildi.

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