'Kıbrıs'ta sondaj' çıkışı: Kışkırtma karşılığını görür

ADADA ESAS OLAN EŞİTLİK

“ADADA eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması isteniyorsa Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım. Burada esas olan siyasi eşitlik, adil yönetişim, refahın ortak paylaşımı ve iki toplumun oluşturduğu federal yapıda iki tarafın halklarının birbirine güven duymasının sağlanmasıdır.

(Sınırı geçen iki Yunan askerinin tutuklanması) Hukuki süreç devam ediyor, yargı gereğini yapacak. Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek bir zeka işi. Bunlar AB ile ilişkilerimizi ileri de götürmez geri de düşürmez.

İHLAL GİRİŞİMİ

(Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri) Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler, hidro karbon kaynakları bütün halkın ortak varlığıdır. Dolayısıyla buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Ne zaman olur bu faaliyetler? Gerçek anlamda iki taraflı bir devlet oluşumu, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm elde edilirse, bütün kaynakların adada yaşayanların refahına yönelik olarak değerlendirilmesi pekala söz konusudur. Bunun dışında emrivakilerle, oldu bittilerle yapılacak bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını görecektir. Ada etrafında herhangi bir yeraltı zenginliğinin dışarıya çıkartılmasında muhatap adada aranıyorsa bu muhatap hem Kuzey’dir hem Güney’dir.”



8 MART MESAJI: ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şunları söyledi: “Kadınlarımızın toplumsal ve siyasal haklarını kullanmaları, iktidara geldiğimiz günden bu yana en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Son 16 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlarla, Cumhuriyet’i birlikte kurduğumuz kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını güçlendirdik; onları teşvik edici düzenlemeleri hayata geçirdik.



Kadınlarımızı dezavantajlı kılan birçok uygulamayı yürürlükten kaldırdık. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık suçlarını en sert şekilde cezalandıran düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle istiklalimiz uğruna şehit düşen bütün kahraman kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan için evladını, eşini, kardeşini şehit veren bütün kadınlarımızı minnet ve şükranla selamlıyorum. ”