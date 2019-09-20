Kıbrıs’ta ‘Kadife ayrılık’tan yanayız
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın aksine Ada’da yıllardır devam eden müzakere sürecinin sonuç getirmeyeceğini savunarak Kıbrıs’ta “Kadife ayrılıktan” yana olduklarını söyledi.
MARAŞ ELEŞTİRİSİ
Ankara’da Basın Evi’nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Tatar, dünyada kadife ayrılık örnekleri olduğunu belirterek “Kıbrıs’ta gerçekler artık herkes tarafından görülmüştür. Çok şeyler yaşandı. Zorla evlilik olmayacağına göre bizim modelimiz kadife ayrılık. Kadife ayrılıkla, iki ayrı devlet. AB çatısı altında da olabilir bu iki devlet.” diye konuştu. Maraş’ın ne zaman yerleşime açılacağına dair soruya “Kesin tarih vermemekle birlikte Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Rum tarafının küstahlıkları bizi daha da heyecanlandırmaktadır. Ancak şunu söyleyebilirim: En geç 10 sene içinde tüm Maraş’ı Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşime açmış oluruz” yanıtını verdi. Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Maraş’ın açılmasına karşı olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine “Maraş yerleşime açılırsa anlaşmadan da vazgeçtik mesajı var orada. Biz zaten anlaşmaya inanmadığımız için Maraş’ı açıyoruz. Akıncı ve arkadaşları bizim başımıza ne geleceğini iyi anlasalar zaten öyle bir yoldan gitmezler” dedi. Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilmesinin ise hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtirken “Bugün KKTC olmasa Türk uçakları Doğu Akdeniz’de o kadar kolay hareket edemezdi. Denizler keza öyle. Türkiye Anadolu’ya hapsolurdu” diye konuştu.
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