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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta ‘Kadife ayrılık’tan yanayız

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Kıbrıs’ta ‘Kadife ayrılık’tan yanayız

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın aksine Ada’da yıllardır devam eden müzakere sürecinin sonuç getirmeyeceğini savunarak Kıbrıs’ta “Kadife ayrılıktan” yana olduklarını söyledi.

MARAŞ ELEŞTİRİSİ

Ankara’da Basın Evi’nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Tatar, dünyada kadife ayrılık örnekleri olduğunu belirterek “Kıbrıs’ta gerçekler artık herkes tarafından görülmüştür. Çok şeyler yaşandı. Zorla evlilik olmayacağına göre bizim modelimiz kadife ayrılık. Kadife ayrılıkla, iki ayrı devlet. AB çatısı altında da olabilir bu iki devlet.” diye konuştu. Maraş’ın ne zaman yerleşime açılacağına dair soruya “Kesin tarih vermemekle birlikte Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Rum tarafının küstahlıkları bizi daha da heyecanlandırmaktadır. Ancak şunu söyleyebilirim: En geç 10 sene içinde tüm Maraş’ı Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşime açmış oluruz” yanıtını verdi. Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Maraş’ın açılmasına karşı olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine “Maraş yerleşime açılırsa anlaşmadan da vazgeçtik mesajı var orada. Biz zaten anlaşmaya inanmadığımız için Maraş’ı açıyoruz. Akıncı ve arkadaşları bizim başımıza ne geleceğini iyi anlasalar zaten öyle bir yoldan gitmezler” dedi. Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilmesinin ise hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtirken “Bugün KKTC olmasa Türk uçakları Doğu Akdeniz’de o kadar kolay hareket edemezdi. Denizler keza öyle. Türkiye Anadolu’ya hapsolurdu” diye konuştu.

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