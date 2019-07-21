Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yıldönümünde dün KKTC’de tören düzenlendi. Törenlerde Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa’da resmi geçitteki konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti. Oktay, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinin gölgesinde gerçekleşen yıldönümü etkinliklerinde, Yunanistan, Rum kesimi ve kendilerine destek veren AB’ye sert tepki gösterdi. Konuşmasının önemli bölümünü Türkiye’nin Fatih ve Yavuz gemileriyle başlattığı sondaj çalışmalarına ayıran Oktay, “Sondaj faaliyetlerimize TBMM’deki 4 parti, ortak bildiri yayınlayarak tek ses, tek vücut ve tek yürek oldu. Tüm dünyaya ilan etti. Geri adım yok” diye konuştu.

KIBRISLI TÜRKLERİ YOK SAYAMAZSINIZ

Oktay, AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini destekleyen son yaptırım kararlarını eleştirirken de şunları söyledi: “Uluslararası toplumun doğruya doğru, yanlışa yanlış deme vakti geldi. Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek. Kimsenin Kıbrıs Türk’ünü yok saymasına izin vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk’ünün siyasi eşitliğini garanti altına alan ve güvenlik endişelerini karşılayan adil bir çözüme varız, ancak müzakere etmek için müzakere etmeyi ya da tek taraflı çıkarlardan beslenen oyalama taktiklerini de kabul edemeyiz.”

AKINCI: BAŞKA SEÇENEK BIRAKMIYORLAR





KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Rum tarafının artık karar vermesi gerektiğine dikkat çekti. Akıncı, “Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor?” diye konuştu. Akıncı, Rumların, son olarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili ‘ortak komite kuralım’ teklifini reddettiğini hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Madem ki bu kaynakların ortak zenginliğimiz olduğu kabul ediliyor, o halde bunları değerlendirmek için ortak bir komite kuralım ve bu konuları orada kararlaştıralım önerisinde bulunduk ama reddettiler. Bu durumda bize ve Türkiye’ye de Rumların tek yanlı girişimlerini dengeleyecek benzeri davranışlar sergilemekten başka seçenek bırakmıyorlar.”

GİRNE SAHİLİNDE ŞAFAK NÖBETİ





- KKTC’deki Barış Harekâtı törenlerine Türk F-16’ları damgasını vurdu. Kutlamalara ilk kez katılan F-16’lar Girne’de Şafak Nöbeti etkinliğinde gece uçuşu yaptı ve sabahın erken saatlerine kadar nöbet tutan Kıbrıs Türk gençlerini selamladı. Şafak Nöbeti etkinliği, Türk ordusunun 45 yıl önce Kıbrıs’a adım attığı Girne’deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenleniyor. Sivil toplum hareketi olarak başlayan ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen etkinlikte binlerce Kıbrıslı Türk, çıkarmanın başladığı sabahın erken saatlerine kadar Girne sahillerinde ellerinde meşalelerle bekledi. Etkinlik önceki gece Yaşar konseriyle başladı, dün sabahın erken saatlerinde 4 F-16 savaş uçağı gece uçuşu gerçekleştirerek çıkarma plajında toplanan kalabalığı selamladı. Etkinlik komandoların sabaha karşı temsili çıkarmasıyla sona erdi. Kutlamalara her yıl katılan Türk Yıldızları gösteri uçakları ise başkent Lefkoşa’daki geçit töreninde halkı selamladı. Türk Yıldızları daha sonra Girne ve Lefke kentlerinde de gösteri uçuşu yaptı.