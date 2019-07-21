Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören
GeriGündem Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yıldönümü törenlerinde F-16’lar da ilk kez yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sondaj gerilimini hatırlatarak “Baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Kıbrıs Türk’ünün ada çevresindeki hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız” dedi.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yıldönümünde dün KKTC’de tören düzenlendi. Törenlerde Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa’da resmi geçitteki konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti. Oktay, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinin gölgesinde gerçekleşen yıldönümü etkinliklerinde, Yunanistan, Rum kesimi ve kendilerine destek veren AB’ye sert tepki gösterdi. Konuşmasının önemli bölümünü Türkiye’nin Fatih ve Yavuz gemileriyle başlattığı sondaj çalışmalarına ayıran Oktay, “Sondaj faaliyetlerimize TBMM’deki 4 parti, ortak bildiri yayınlayarak tek ses, tek vücut ve tek yürek oldu. Tüm dünyaya ilan etti. Geri adım yok” diye konuştu.

Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören

KIBRISLI TÜRKLERİ YOK SAYAMAZSINIZ

Oktay, AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini destekleyen son yaptırım kararlarını eleştirirken de şunları söyledi: “Uluslararası toplumun doğruya doğru, yanlışa yanlış deme vakti geldi. Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek. Kimsenin Kıbrıs Türk’ünü yok saymasına izin vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk’ünün siyasi eşitliğini garanti altına alan ve güvenlik endişelerini karşılayan adil bir çözüme varız, ancak müzakere etmek için müzakere etmeyi ya da tek taraflı çıkarlardan beslenen oyalama taktiklerini de kabul edemeyiz.” 

AKINCI: BAŞKA SEÇENEK BIRAKMIYORLAR

Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Rum tarafının artık karar vermesi gerektiğine dikkat çekti. Akıncı, “Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor?” diye konuştu. Akıncı, Rumların, son olarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili ‘ortak komite kuralım’ teklifini reddettiğini hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Madem ki bu kaynakların ortak zenginliğimiz olduğu kabul ediliyor, o halde bunları değerlendirmek için ortak bir komite kuralım ve bu konuları orada kararlaştıralım önerisinde bulunduk ama reddettiler. Bu durumda bize ve Türkiye’ye de Rumların tek yanlı girişimlerini dengeleyecek benzeri davranışlar sergilemekten başka seçenek bırakmıyorlar.”

 

GİRNE SAHİLİNDE ŞAFAK NÖBETİ

Kıbrıs’ta 45’inci yıla görkemli tören

- KKTC’deki Barış Harekâtı törenlerine Türk F-16’ları damgasını vurdu. Kutlamalara ilk kez katılan F-16’lar Girne’de Şafak Nöbeti etkinliğinde gece uçuşu yaptı ve sabahın erken saatlerine kadar nöbet tutan Kıbrıs Türk gençlerini selamladı. Şafak Nöbeti etkinliği, Türk ordusunun 45 yıl önce Kıbrıs’a adım attığı Girne’deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenleniyor. Sivil toplum hareketi olarak başlayan ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen etkinlikte binlerce Kıbrıslı Türk, çıkarmanın başladığı sabahın erken saatlerine kadar Girne sahillerinde ellerinde meşalelerle bekledi. Etkinlik önceki gece Yaşar konseriyle başladı, dün sabahın erken saatlerinde 4 F-16 savaş uçağı gece uçuşu gerçekleştirerek çıkarma plajında toplanan kalabalığı selamladı. Etkinlik komandoların sabaha karşı temsili çıkarmasıyla sona erdi. Kutlamalara her yıl katılan Türk Yıldızları gösteri uçakları ise başkent Lefkoşa’daki geçit töreninde halkı selamladı. Türk Yıldızları daha sonra Girne ve Lefke kentlerinde de gösteri uçuşu yaptı.

 

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Türkiye'de bir ilk... Tıpta gurur veren haber
İşi bitince kimseye acımazdı
Komşusunun montajlı fotoğraflarını mahalleye dağıtmıştı! Soruşturmada yeni gelişme
Korsanların elinde bir Türk kaptanı