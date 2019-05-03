Kıbrıslı Rum seri katil bakanı istifa ettirdi
Kıbrıs Rum yönetiminde çoğu Filipinli bakıcı 5 kadın ve 2 çocuğu öldüren seri katil Teğmen Nikos Metaksas skandalı, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau’nun istifasına yol açtı.
Bakan, kendisine bağlı polisin kayıp ihbarı yapılan yabancı kadın vakalarını yeterince soruşturmamakla suçlanması üzerine görevinden ayrıldı. Cinayetler, iki hafta önce terkedilmiş bir maden kuyusunda bir kadının bozulmaya yüz tutmuş cesedinin tesadüfen bulunmasıyla ortaya çıktı. Aynı kuyuda ve yakındaki bir gölette yine kayıp listesinde bulunan 2 hizmetçi kadının cesedi bulundu.
Cesetleri bulunan kadınların, arkadaşlık sitesi Baboo’da tanıştıkları Rum ordusunda görevli Teğmen Metaksas ile bağlantısı tespit edildi. Zanlı, 3 yıl içinde 5 kadın ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.
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