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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.11.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Kıbrıs’a özgü yeni bir tür bulundu! 'Günsel' adı verildi

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Kıbrıs’a özgü yeni bir tür bulundu! 'Günsel' adı verildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü araştırmacıları Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu (BAP) tarafından desteklenen “Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” adlı proje kapsamında adanın kuzeyinde yürüttükleri arazi çalışmaları neticesinde yeni bir örümcek türü buldu. 

“Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” projesini yürüten araştırmacıların Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanlarda yaptıkları arazi çalışması sırasında, örümceklerin yer aldığı “Araneae” takımının “Dysderidae” familyasına ait “Harpactea günselorum” adında yeni bir örümcek türünü keşfettikleri belirtildi. Yeni keşfedilen örümcek türüne “günselorum” ismi verildi. 

Kıbrıs’a özgü yeni bir tür bulundu Günsel adı verildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salih Gücel ile Doç. Dr. Özge Özden Fuller, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram Göçmen ile Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü Araknolog Kadir Boğaç Kunt’un yer aldığı projede, keşfedilen yeni örümcek türünün tüm dünyada “günselorum” ismiyle anılacağı ve literatürde yer alacağı belirtildi. 

Kalavaç Köyü ve Alevkayası civarında tespit edildi 

Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Salih Yücel, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenen “Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” adlı proje kapsamında Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanların zemininde bulunan nemli yaprak döküntülerinin içlerini yaşam alanı olarak seçen yeni türü keşfettiklerini söyledi. 

Yeni türün genel olarak Beşparmak Dağlarının hemen hemen tamamında yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yücel, ilk tespitlerinin Kalavaç Köyü ve Alev Kayası civarından olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Yücel, ‘Harpactea günselorum’un türünün adanın güneyinde, Trodos dağlarında mevcut olup olmadığını ileride yapılacak arazi çalışmaları neticesinde kesinleşeceğini şu an için tahminlerine göre dağılımının Beşparmak Dağları ile sınırlı olduğu yönünde olduğunu söyledi. 

Örümcek familyasında yeni bir tür olarak tescillendi 

Keşfettikleri türün örümceklerin yer aldığı “Araneae” takımının “Dysderidae” familyasına ait olduğunu anlatan Prof. Dr. Salih Yücel, Zoobank’ta yeni bir tür olarak tescillendiğini belirtti. Bu familyaya ait örümceklerin genel olarak Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da dağılım gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Yücel, “Orta Asya, Kuzey Avrupa ve Kafkasya’da yaşayan türleri de olmasına rağmen genel olarak Akdeniz’e yakın coğrafyaları tercih ediyorlar. Familyanın dünya genelinde 24 cinse ait yaşayan 568 türü var” dedi. 

Bilim dünyasına kazandırılan yeni türe “Günsel” adı verildi 

Yeni türün ismini araştırma grubunun ortak kararı olarak “günselorum” koyduklarını belirten Prof. Dr. Yücel, bu ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretime ve bilimsel çalışmalara destek veren Yakın Doğu Üniversitesi kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve ailesine ithafen verdiklerini söyledi. Verilen ismin dünya var oldukça yaşamaya devam edeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yücel, böceğin “Harpactea günselorum” olarak “Serket” dergisinde yayımlandığını aktardı. 

Kıbrıs’a özgü iki tarantula türünün tıpta kullanılması olanakları araştırılıyor 

Yeni türün Kıbrıs adasının canlı çeşitliliği arasında en az çalışılmış olanı örümcekler olduğunu belirten Prof. Dr. Salih Yücel, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu birimine yaptıkları başvuru sonucu aldıkları kabul sayesinde gerçekleştirdikleri proje ile bilimde bir eksikliği gidermeye başladıklarını kaydetti. 

Gelecekte örümceklerin insan yararına kullanılabilecek özelliklerini araştırmaya devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Yücel, şu an Kıbrıs’a özgü iki tarantula türünün zehirlerinin tıpta kullanılması olanaklarını araştırdıklarını ayrıca örümcek ağının biyolojik yapıştırıcı veya biyolojik iplik gibi kullanım olanaklarını araştırmayı da planladıklarını sözlerine ekledi. 

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Bilim dünyasına kazandırılan yeni keşfin heyecanını yaşıyoruz” 

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların meslektaşlarıyla birlikte ülkemiz doğasında yaptığı araştırmalar sonucu Kıbrıs’a özgü buldukları yeni örümcek türünü bilim dünyasına kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 

KKTC’nin hayvansal biyolojik çeşitliliğinin bir örneği olarak bu yeni türün dünya literatüründe yerini almasının da gurur verici olduğunu ifade eden Doç. Dr. Günsel, “Ülkemizdeki böcek biyoçeşitliliğini tespit etmek için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenen projede görev alan tüm araştırmacıları tebrik ediyorum.

Bu araştırmalar sahip olunan biyoçeşitliliğin bilinmesini sağlarken, bulunan bu türlerin gelecekte sistematik, ekolojik, tarımsal ve tıbbi olarak kullanılabilir olup olmadıklarını tespit edecek araştırmalara da üniversite olarak desteğimiz sürecektir. Yeni bulunan türe Günsel ailesinin ismi verilmesi de bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Dünya standartlarındaki eğitim ve alt yapı olanaklarımızla bilimsel araştırma ve yayınlarla, bölge coğrafyasında bilim üreten bir merkez olmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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