Kıbrıs suyu gibi
VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliğiyle açık hava müzesi konumunda olan kentin en önemli turizm değerlerinden Akdamar Adası'nın asırlardır süren tatlı su sorunu, "Kıbrıs modeli" projeyle çözülüyor.
Yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası ve buradaki Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) için Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından proje geliştirildi. İhalesi 4 Temmuz'da yapılan proje kapsamında, Gevaş ilçesindeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan borularla su taşınacak. "Kıbrıs modeli"ne benzer bir çalışmayla yaklaşık 4 kilometrelik kısımda borular sualtından götürülecek.
SENE SONU TAMAM
Adada binlerce yıldır susuz yaşam yürütüldüğünü belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, şunları söyledi: "Badem ağaçları kurumaya yüz tutmuş. Su olmadığı için yeni ağaçlar yetiştirmek gibi şansımız da yok. Adada yer alan tesisler taşıma suyla işletiliyor. İnsanların rahatça çay içebileceği, lavaboları kullanabileceği bir ortam yok. Su kaynağından getireceğimiz isale hattı boyunca bütün yerleşim yerlerini de suya kavuşturacağız. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak bir projeyi sene sonuna kadar bitirerek hizmete sunacağız. Kıbrıs modelinde olduğu gibi ağırlıklarla gölün altına kadar indireceğiz. Böylelikle ağlar takılmayacak, tekne ve feribotlar da zarar görmeyecek. Su götürülmesiyle Akdamar Adası muazzam bir görüntüye kavuşacak. Mevcut ağaçları koruyacağımız gibi her dönem yeşil kalabilecek yeni ağaçlar dikeceğiz.”
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