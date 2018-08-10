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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
10.08.2018 - 23:20, Son Güncelleme:

Kıbrıs suyu gibi

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Kıbrıs suyu gibi

VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliğiyle açık hava müzesi konumunda olan kentin en önemli turizm değerlerinden Akdamar Adası'nın asırlardır süren tatlı su sorunu, "Kıbrıs modeli" projeyle çözülüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası ve buradaki Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) için Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından proje geliştirildi. İhalesi 4 Temmuz'da yapılan proje kapsamında, Gevaş ilçesindeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan borularla su taşınacak. "Kıbrıs modeli"ne benzer bir çalışmayla yaklaşık 4 kilometrelik kısımda borular sualtından götürülecek.

SENE SONU TAMAM
Adada binlerce yıldır susuz yaşam yürütüldüğünü belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, şunları söyledi: "Badem ağaçları kurumaya yüz tutmuş. Su olmadığı için yeni ağaçlar yetiştirmek gibi şansımız da yok. Adada yer alan tesisler taşıma suyla işletiliyor. İnsanların rahatça çay içebileceği, lavaboları kullanabileceği bir ortam yok. Su kaynağından getireceğimiz isale hattı boyunca bütün yerleşim yerlerini de suya kavuşturacağız. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak bir projeyi sene sonuna kadar bitirerek hizmete sunacağız. Kıbrıs modelinde olduğu gibi ağırlıklarla gölün altına kadar indireceğiz. Böylelikle ağlar takılmayacak, tekne ve feribotlar da zarar görmeyecek. Su götürülmesiyle Akdamar Adası muazzam bir görüntüye kavuşacak. Mevcut ağaçları koruyacağımız gibi her dönem yeşil kalabilecek yeni ağaçlar dikeceğiz.” 

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