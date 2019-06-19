Kıbrıs politikası değişmeli

MURSİ’Yİ ANDI

“Muhammed Mursi, Mısır’ın cumhurbaşkanıydı, bir darbe ile devrildi. Kendisi mahkeme salonunda hayatını kaybetti, Allah’tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Mursi, bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir tören ile defnedilsin. Gizli, acele, ailesine sadece haber vererek defin işlemi yapıldı. Bunu demokrasi kültürü açısından da, inançlarımız açısından da ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

KRİZ VAR DEMEK YASAK

Bu memlekette kriz var demek yasak. Ülkenin önemli ekonomistleri, bir yabancı haber ajansının muhabiri de dahil, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 50’den fazla isim hakkında suç duyurusunda bulundu ‘Neden kriz var diyorsunuz’ diye. Ne desinler, ‘Bu memlekette kriz yok her şey güllük gülistanlık’ mı desinler? Asıl suç duyurusunda bulunacaksan, memleketi bu hale getirenler hakkında bulun.

KKTC ARTIK TANINMALI

Türkiye’nin sıkıştığı bir alandan söz etmek isterim. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Saray’dan bir yetkili Türkiye’nin yalnız kalmasını ‘değerli bir yalnızlık’ olarak tanımlamıştı. O değerli yalnızlığın şimdi Türkiye’nin başına hangi belaları açtığını görüyoruz. Dış politikanın ekseninde komşularla barış vardır. Kıbrıs politikasının da artık değişmesi lazım. Yeni bir hamlenin atılması gerekiyor. Bu yapılmazsa ilerde çok daha büyük sorunlarla karı karşıya kalacağız. KKTC devletinin artık tanınması lazım.

İTİLEN KAKILAN TÜRKİYE

Bize ait olan 16 ada Yunanistan’ın işgali altında ve ses çıkartamıyorlar. Doğu Akdeniz’de büyük petrol ve doğal gaz yatakları var. ABD, Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi orada. Olmayan tek devlet Türkiye. Niye yok? Herkes söz sahibi, söz sahibi olmayan, itilen kakılan sadece Türkiye var. Orada Kıbrıs Türklerinin hakkı hukuku yok mu. Türkiye uluslararası arenada yalnızlığa itiliyor. Acı olan da bu. Akdeniz’de Türkiye ile Mısır arasındaki bir anlaşma pek çok sorunu çözer.

İDLİB’DE SIKIŞIYORUZ

Suriye batağına neden saplandık? Bu sorunun cevabı halen verilmiş değil. Benim gencecik evlatlarım Suriye’de şehit olacak, onların geçleri bizim tatil yerlerinde tatil yapacak, eğlenecekler. Vicdan var kardeşim. Şimdi ben bunu söylediğim zaman da kızacaklar, ‘Sen Suriyelilere düşman mısın?’ Hayır değilim, ben Türkiye’yi bu hale kim getirdi onu sorgulamak istiyorum. Şimdi Doğu Akdeniz’de sıkıştık, İdlib’de de sıkışıyoruz. 3.5 milyon Suriyeli ve büyük kısmı teröristler Türkiye’ye gelip ne yapacaklar, hep beraber bakacağız.

ELİNİ VİCDANINA KOY

“Bizden bir arkadaş var, genç, dinamik, namuslu bir arkadaş, düzgün bir arkadaş, Ekrem İmamoğlu. ‘Ben düzelteceğim İstanbul’u’ diyor. ‘Fakirliği yeneceğim İstanbul’da’ diyor. ‘Ben hizmet edeceğim ‘diyor. Vay efendim hizmet edemezsin mazbatanı iptal ederim. Ettin kardeşim mazbatayı, bir daha alacağız inşallah, Allah’ın izniyle. Biz hep birlikte bu güzel ülkeye hizmet edeceğiz. Pazar günü sandığa gideceğiz, elimizi vicdanımıza koyacağız ve oyumuzu öyle kullanacağız. Sadece istediğim bu.”

EKONOMİYİ BİLMİYORLAR

“Geldiğimiz nokta çok acı. Adaleti sadece hâkim dağıtmaz yönetici de adaletli davranmak zorundadır. Efendim vatandaş daha fazla alışveriş yapsın diye kredi kartına taksit süresi uzattılar. Yahu zaten kredi kartından ötürü icrada adam, perişan vaziyette adam. Emin olun bunlar ekonominin ‘e’sini bilmiyorlar. Bunlara ekonomiye giriş dersini yeniden mi öğretelim, ne yapalım. Ekonomi herkesin karnının doyması demektir sen bunu biliyor musun. Onlar ekonomiyi saray için öngörüyorlar. Evladını aç yatıran annelerin acısını bunlar biliyorlar mı? Yiyecek bulamıyorum diyen anneler var. Ben isyan etmeyeyim de kim edecek? Ben söylüyorum, rahatsız oluyorlar, hakaret ediyorlar. Kibir abidesi bilmez bunları.”