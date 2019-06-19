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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Kıbrıs Maraş şehri neden kapalı? Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli yapıldı!

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Kıbrıs Maraş şehri neden kapalı? Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli yapıldı!

Kıbrıs'ın (KKTC) Maraş ya da diğer bir adıyla Varosha şehri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tampon bölge oluşturması dolayısıyla alınan karar ile kapatıldı. 1974 yılında turizm anlamında önemli bir yer tutan Kıbrıs Maraş Bölgesi, üzerinde 45 otel, 60 apartman ve 3 bin civarında ticari iş yeri bulunduruyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin de ilk olarak buraya inşa edildiği iddialar arasında yer alıyor.İşte, Kıbrıs'ın kapalı Maraş Bölgesi hakkında detaylı bilgiler

KKTC sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu.

Şimdilerde ‘Hayalet Şehir’ olarak anılan Maraş, en parlak olduğu zamanlar nasıl görünüyordu, şimdi nasıl ve hikâyesi neydi?

Maraş, diğer ismiyle ‘Hayalet Şehir’, Mağusa ilçesindeydi ve modern mimarisiyle dünyanın en lüks turizm merkezlerinden birisiydi.

Kıbrıs’ın gözde bölgelerinden Maraş’ın Yunanca ismi ise Varosha…

Maraş 13 Ağustos 1974 yılında İkinci Kıbrıs Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Sonra anlaşmalarla bölge, yerleşim ve iskana kapatıldı.

1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Kıbrıs’ı ikiye ayıran ‘Yeşil Hat Tampon’ bölgesinde yer alıyor.

HER YER OTELLERLE DOLUYDU

TSK mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında da içeriye giriş kapatılmış.

Yalnızca arazi değeri 100 milyar doları aştığı tahmin edilen şehrin turizm yönündeki yapılanması 1960 yılında başlamış.

6.5 km uzunluğundaki deniz kıyısında boydan boya uzanan Maraş’ın, 1970’lerde adanın yüzde 50 üzeri oranda oteli bulunuyordu.

Yalnızca bu bölgenin otel yatak sayısı, bugünkü KKTC’deki toplam otel yatak sayısına eşit bir kapasiteye sahipti.

45 otel, 60 apartman otel, 3 bin civarı büyüklü küçüklü ticari iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka ve iki spor tesisi bulunuyordu.

SOPHİA LOREN, ELİZABETH TAYLOR GİBİ İSİMLER BİLE GELDİ

1970-1974 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan şehirde bulunan ünlüler arasında Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch, Brigitte Bardot gibi sanatçılar yer alıyordu.

Zamanında Maraş’ta bulunan, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yaptığı Golden Sands Hotel, söylenenlere göre dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli...

44 YILDIR TERK EDİLMİŞ DURUMDA

Şehir genelinde 4 bin 469 ev, 143 resmi daire bulunuyordu. Ayrıca dokuz kilise, türbe ve mezarlık, sekiz okul da şehir de bulunanlar arasındaydı.

Bu bölge tek başına özellikle 1973 yılında bütün Kıbrıs’ın turizm sektöründeki toplam gelirinin yüzde 53,7’sini sağlıyordu.

Şehir şimdi ise 44 yıldır terk edilmiş vaziyette ve kapalı...

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