‘Kıbrıs davasında birleşiyoruz’
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Kıbrıs’a gitti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşen İmamoğlu, Rauf Denktaş’ın kabrini de ziyaret etti. Türkiye’de farklı siyasi görüşlerde olan herkesin Kıbrıs davasında birleştiğini söyleyen İmamoğlu, “Türkiye’de seçimle işbaşına gelen her yönetici ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapar. Ziyaret tarihlerini daha önceden planlamıştım” dedi. İmamoğlu, Denktaş’ın anı defterini, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ diye imzaladı. İmamoğlu, kaldığı otelde program yapan Cem Yılmaz’ın şovunu da izledi.
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