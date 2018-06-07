Kibar Feyzo'lu Tosun Paşa'lı miting

SARAYI DEĞİL ŞATAFATI YIKACAĞIM

“Bugün 34. gün 71. miting diyorum ki meydanlarda; gençler, gelecek, aş, iş, ekmek diyorum. Benim derdim gençler, gençlere iş bulmak. Ben diyorum ki 1.5 milyon imam hatip liseli işsiz çocuk var, iş bulacağım diyorum. Utanmadan diyor ki ‘İnce İmam Hatipleri yıkacakmış’. Ayıp ayıp dürüst ol biraz dürüst. Meydanlarda ‘O sarayı senin başına yıkacağım’ dedim. Kastettiğim şatafat, şatafat, 3 bin koruma, 300 araç, 4 bin 500 TL kilosuna verdiğin beyaz çay. Saraya 2 milyar dolar harcamışsın. Sarayı neden yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım. O sarayı gençlere vereceğim, bilim merkezi yapacağım.



BUNLAR ŞAŞIRDI, BUNLAR ZAVALLI

(Sosyal medyada yayınlanan camide bisiklet, traktör ve zeybek görüntülerinin yer aldığı fotomontaj resimleri gösteren videoyu izletti) Son günlerde ben iş, ekmek dedikçe iftiralara başladılar. Samsun’da bisiklete bindim, Uşak’ta traktöre bindim, Aydın’da Zeybek oynadım. Bu yalancılara iftiracılara bakın. Ahlaksızları, namussuzları görüyor musunuz? Bunlar mı Müslüman? Traktörle camiye girmişim. Camide oynuyorum... Ya arkadaşlar, ey Müslümanlar Türkiye’de 81 milyon Müslüman’dan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Bunlar şaşırdı. Bunlar zavallı.



SENİ BİLE ZİYARET ETTİM

Aday olunca Akşener’i, Karamollaoğlu’nu, Demirtaş’ı, Erdoğan’ı ziyaret ettim, hiç kimseyi ayırmadım. Hesaplarına 500’er lira para yatırdım. Parama ihtiyacı yok ama toplumu barıştırmak için, huzur için yaptım. Hakkâri mitinginde hepsini ziyaret ettim, hepsi selam söyledi diyorum. Sadece Demirtaş kısmını alıyor meydanlarda ‘Bak bak Demirtaş’ı ziyaret etmiş’ diyor. Demirtaş’ı bırak seni bile ziyaret ettim ne olacak?



HUZUR, BARIŞ GELECEK

Bu yorgun adamdan memlekete çözüm beklemeyin. Yorgun adam bu. Yoruldu bu. Büyük sorunlar yorgun adamlarla çözülmez. Gelin bir taze kan çözsün bu sorunları. Gelin büyük değişime imza atın, gelin bu sefer bu kardeşinizi iş başına getirin. Erdoğan’la aramda fark ne? Kütahya şeker ne oldu? Gitti. Bir fabrikayı yönetemeyen adam Türkiye’yi nasıl kârâ geçirecek? Hangi televizyonu açarsanız karşınızda beni görmeyeceksiniz, ‘yeter ya sabah akşam konuşuyor’ demeyeceksiniz. Televizyonlara yandaş gazetecilerle çıkmayacağım, gençlerle çıkacağım. Meydanlarda insanları azarlamak, hakaret yok, çöp demek yok. Huzur gelecek, barış gelecek. Erdoğan seninle ben fakir fukara ailelerden geldik, doğru. Ama aramızdaki fark sen geçmişini unuttun ben unutmadım. Sen harama bulaştın ben bulaşmadım. Aramızda fark bu. Senin neren yerli? Uçağın yerli değil, araban yerli değil, gözlüğün yerli değil. Ayranı bile yerli değil. İnekler yabancı, Uruguay’dan geliyor. Saman Euro ile alınıyor.



MEMLEKET UÇURUMA GİDİYOR

Memleket uçuruma gidiyor. Erdoğan bir daha seçilirse korku, baskı, dolar 10 lira olur. Bir tane dost kalmadı dünyada görmüyor musunuz? Dünya lideriymiş. Kim dünya lideri, kimsenin taktığı yok Türkiye’yi. Yurtdışına gittiniz mi? Gidin pasaportla, girin sıraya da görün dünya liderini. Orada sana yapılan Türkiye’ye yapılıyor. Yeni bir kan lazım Türkiye’ye.” İnce, mitingin sonunda Kibar Feyzo filminden Şener Şen’in canlandırdığı Maho Ağa karakterinin kaçtığı sahneyi izletti.







MAKARAMI YAPACAĞIM

İNCE, mitingde önce Erdoğan’ın ‘Ben onun da paşasıyım Anayasa’ya göre, ben şu anda hepsinin paşasıyım’ sözlerinin ardından Kemal Sunal’ın Tosun Paşa filminden bir bölüm izleterek şunları söyledi: “Erdoğan meğer paşaymış, ben onu kantin astsubayı zannediyordum. Diplomasız paşa olmuş. Ben meydanlarda aş, iş dedikçe, benimle kavga ediyor ya, Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Erdoğan meydanlara geliyor kavga ediyor. Kavga etmeyeceğim ama bunlarla makaramı yapacağım ben. Siz hiç merak etmeyin. Erdoğan, ‘Herkesin evinde buzdolabı var daha ne istiyorsunuz’ diyor. 40 yıl önce bizim evde buzdolabı vardı. Sanki Erdoğan’dan önce tel dolaplarda, ağaç kovuklarında yiyecek saklıyorduk. Dolar yükseliyor. Aynen şöyle ‘dış güçler’ diyor. Dış mihraklar. Yani böyle birisi devlet yönetebilir mi? Gençlik yıllarında diyor ki, ‘Başımıza bir şey geldi mi hemen dış güçler derler buna inanmayın’ diyor.”