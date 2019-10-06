KHK’lılar Ankara’ya sokulmadı
Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapacakları ‘KHK’lılar Büyük Buluşması’ için İstanbul’dan gelen grubu taşıyan otobüsler Ankara girişinde durduruldu.
Otobüsten inenlerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaklaşık 2 saat kent girişinde bekletilen KHK’lılar daha sonra geri dönmeleri için Kazan ilçesindeki gişelere yönlendirildi. Gruba, HDP ve Saadet Partisi de destek verirken, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da grup arasında bulunduğu belirtildi.
VALİLİK İZİN VERMEDİ
İhraç edilen kamu çalışanlarının yanı sıra Cumartesi Anneleri, KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği ve yerine kayyum atanan eski Van Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın katılımcıları arasında olduğu 5-6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanan ‘KHK’lılar Büyük Buluşması’ Ankara Valiliği’nce yasaklanmıştı.
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