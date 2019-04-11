KHK’lı başkanlara mazbata yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün akşam iki önemli karar verdi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmeyecek ve Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimler iptal edilerek yenilenecek. YSK’nın bu kararı ilk seçim iptali kararı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; seçimi ilk sırada bitiren ancak KHK ile ihraç edilen çok sayıda isme seçim kurullarınca mazbataları verilmemişti. YSK dünkü toplantısında bu konuyu karara bağladı. Kurul, seçimleri kazanan ancak KHK ile ihraç edildiği belirlenen bu isimlere mazbata verilmemesine karar verdi. YSK’nın bu kararı KHK ile ihraç edilip seçimi kazanan tüm adaylar yönünden emsal niteliği taşıyor.

işte o isimler

YSK daha önce bir KHK’lı muhtar hakkında bu yönde ilk emsal kararını vermişti. YSK, Malatya Doğanşehir Kadılı Mahallesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Arslan hakkındaki kararda, kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerine hükmetmişti.

YSK’nın dün dört ilde 7 belediye başkanlığını kazanan kişinin mazbatasını iptal ettiği öğrenildi. O yerler ve mazbatası iptal edilenler şöyle: Erzurum-Tekman Müzahit Karakuş, Diyarbakır-Bağlar Zeyyat Ceylan, Kars-Digor-Dağpınar beldesi Abubekir Erkmen, Van-İpekyolu Azim Yacan, Van-Tuşba Yılmaz Berki, Van-Çaldıran Leyla Atsak, Van-Edremit Gülcan Kaçmaz Sayyiğit.

MAZBATA İKİNCİYE

Van’ın Edremit ilçesinde HDP’li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit’ın yerine AK Parti adayı İsmail Say, Tuşba ilçesinde HDP’li Yılmaz Berki yerine AK Parti adayı Salih Akman, Çaldıran ilçesinde HDP’li Leyla Atsak yerine AK Parti adayı Şefik Ensari, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde seçilen HDP’li Zeyyat Ceylan yerine AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu, Erzurum-Tekman’da ilk sıradaki HDP’li Müzahit Karakuş’un yerine AK Parti’li Mustafa Ergin, Van-İpekyolu’nda seçimi ilk sırada bitiren Azim Yacan’ın yerine AK Parti’li Muhsin Aydın’a mazbata verilecek.

HDP’den yapılan paylaşımda “Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Seçilme yeterliliği var diyen YSK adeta oyun oynamış tuzak kurmuştur. YSK’ya düşen halkın iradesini kabul etmektir” denildi. Ayrıca HDP, Muş Rüstemgedik’te seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbata verilmediğini belirterek, “YSK, ikinci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Burada seçim yenilenmeli” açıklamasını yaptı.

KARARIN GEREKÇESİ

YSK’nin bu kararı, ilgili kanun ve KHK’de yer alan “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hükmü gereğince aldığı öğrenildi. “KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi” kararının oy birliğiyle, kararın “ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesi” bölümünün ise oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.