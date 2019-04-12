KHK’lı başkan tartışması

YÜKSEK Seçim Kurulu, ‘Erzurum- Tekman’da Müzahit Karakuş, Diyarbakır-Bağlar’da Zeyyat Ceylan, Kars-Digor-Dağpınar beldesinde Abubekir Erkmen, Van-İpekyolu’nda Azim Yacan, Van-Tuşba’da Yılmaz Berki, Van-Çaldıran’da Leyla Atsak, Van-Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit’e KHK ile kamudan ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbatalarını vermeme kararı aldı.

2018’DE FARKLI KARAR

YSK, 24 Haziran 2018’deki milletvekili genel seçiminde ise CHP’nin İstanbul’da aday gösterdiği İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında bulunduğu üç adayla ilgili KHK’dan ihraç edildikleri için adaylıklarının iptaline ilişkin itirazı reddetmiş ve bu adaylara vize verilmişti. YSK’nın gerekçesinde, KHK’da yer alan ‘kamu hizmetinde istihdam edilemezler’ kuralının, kamu hizmetinden kısıtlılık yönünde ek bir mahkeme kararı bulunmadıkça milletvekili olmaya engel olmadığı belirtilmişti. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ise KHK ile ihraç edilip başkan seçilenlere mazbata konusu tartışılmış ve seçim kurullarınca bu konu YSK’ya sorulmuştu. YSK önceki gün, ‘Kaboğlu kararı’ndan farklı olarak, KHK’daki “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hükmü gereğince mazbata verilmemesine hükmetti. YSK, seçimi kazanan KHK’lılar yerine ikinci sıradakilere mazbata verilmesine karar verdi.

İLK EMSAL MUHTAR

YSK, Malatya Doğanşehir Kadılı Mahallesi’nde muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Arslan hakkındaki kararda, kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkûmiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerine hükmetmişti. YSK, KHK ile ihraç edilen ilk sıradaki muhtar yerine seçimsiz ikinci sıradaki adayın muhtar olarak ilan edilmesine karar vermişti. Bu kararın da emsal olduğu belirlendi.

YSK’DAN MECLİS ÜYELERİ KARARI

YSK, KHK ile kamudan ihraç edilen ve meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçilenlere de mazbata verilmeyeceğine karar verdi. YSK, belediye başkanları kararından farklı olarak, mazbata verilmeyen isimlerin yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbata verilmesine karar verdi.

HDP 5 YERDE SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEDİ

HDP, KHK ile ihraç edilen belediye başkan adaylarına mazbata verilmeyip ikinci sıradaki adaylara verilmesi kararının ardından dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak mazbata iptali yapıldığı kendilerine tebliğ edilen Van Edremit, Tuşba, Çaldıran, Erzurum Tekman ve Kars Digor’un Dağpınar beldesinde seçim iptalini istedi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, YSK önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “YSK’nın kararı akla, hukuka, ahlaka, vicdana sığmaz. YSK kendisini Meclis’in, Anayasa koyucunun yerine koymuştur. Görevini kötüye kullanmıştır, işlevini aşmıştır, seçim güvenliğine ve geleceğe güvene ağır darbe indirmiştir. Üç seçenek vardı önlerinde YSK üyelerinin. Birincisi şimdi aldıkları karardır. Yani ikinci en çok oyu alana mazbata verilmesi. İkincisi ve daha makul olanı buralarda seçimlerin yenilenmesiydi. Üçüncüsü ve en az bu kadar makul olanı yeni belediye başkanı seçimini belediye meclis üyelerine bırakmaktı. Bunların hiçbirini yapmadılar çok zorlama bir yorumla asla Anayasa’nın kurullarına ve dahi ruhuna uymayacak bir tercih yaptılar.”

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç ise MYK toplantısında bu konuda atacakları adımlara karar vereceklerini belirterek “YSK bir genelge yayımlayabilir ve ‘Bizim tartışmalarımız sonucunda KHK’lıların aday olmasını doğru bulmuyoruz’ diyebilirdi. Hukuk dışı olurdu ama en azından YSK tuzak kurmazdı. YSK’nın kararlarına itiraz hakkı yoktur. Bunu fırsat bilerek halk iradesine karşı darbe yapmıştır YSK” dedi.

Muş’un Bulanık ilçesi Rüstemgedik beldesinde belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Fikret Hamarat’a “seçilme yeterliliği taşımadığı” gerekçesiyle mazbatası verilmedi. Seçimi ikinci sırada tamamlayan HDP adayı Salih İlhan, partisinin “Kabul etmiyoruz” açıklamasına rağmen dün seçim kurulundan mazbatasını aldı.

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