KHK’lı akademisyen gözaltına alındı
ANKARA Üniversitesi’nden yaklaşık 1 yıl önce ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter dün gözaltına alınırken ‘örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak’la suçlandığı iddia edildi.
PKK’ya yönelik operasyon kapsamında aralarında Cenk Yiğiter’in de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah gözaltına alınan şüpheliler Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Dosyaya konulan kısıtlama kararı nedeniyle avukatlar suçlamayı öğrenemediklerini söyledi. ‘Barış Bildirisi’nin imzacılarından olan Yiğiter’e ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla 1 yıl 5 ay ceza verilmişti.
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