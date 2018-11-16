KHK tepkisi: Profesör pazarcı sağlıkçı hamal
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda KHK ile ihraç edilenlerin yaşamlarından ilginç detaylar anlattı.
Önceki gün sağlık alanındaki torba teklifin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde konuşan Gergerlioğlu, şu örneklerle ihraçlara dikkat çekti: “KHK’li doktorlardan birisiyim. KHK’li doktorlar adına konuşacağım. Sadece doktorlar değil, öğretmenler, hukukçular, akademisyenler ve diğer meslek grupları özelde çalıştırılmıyor, çok büyük bir hak ihlali var. Abdülhalim Bitkin bir sağlık teknikeri arkadaşımız, mezuniyetten sonra iki yıldır güvenlik soruşturması sonucunu bekliyor ve çalışamıyor. Kendisine sordum, ‘Abdülhalim çalışamıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun?’ ‘Hocam, hamallık yapıyorum’ dedi. Yine geçtiğimiz gün odama bir KHK’li profesör geldi. Kendisiyle konuştuk. Çalışma yaptığı üniversitede bir çalışmada Bank Asya’dan ücret almış ve daha sonra KHK’yla ihraç edilmiş, kendisinin kontenjanından doçent eşi de ihraç edilmiş. Ardından, tıp dışı bir akademisyen, çeşitli fabrikalara giderek çalışmak istemiş, ancak ‘Hocam, sen çok iyi bir akademisyensin, Amerikalarda eğitim görmüşsün ancak KHK’lısın, seni çalıştıramayız’ denmiş. Parasız kalınca, malını mülkünü satmış iki yıl boyunca. ‘Onlar da bitince ne yaptın hocam?’ dedim. Dedi ki, ‘Şu anda pazarda pazarcılık yapıyorum.’ Profesörüne pazarda pazarcılık yaptıran, sağlık emekçisine hamallık yaptıran bir Türkiye oluşturdunuz. Allah’tan korkun.”
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