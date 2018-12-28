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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.12.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri başladı

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KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri başladı

667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihler başladı. Adaylar bugünden itibaren 4 Ocak 2019'a kadar tercihlerini yapabilecek. İşte, konuya dair detaylar ve ÖSYM'nin açıklaması...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden, ilgili kanun uyarınca koordinatör üniversitelere başvuran, mezuniyet aşamasına gelmemiş ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olanların üniversitelere yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ocak 2019'a kadar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bireysel olarak yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Tercihte bulunacak öğrencilerin ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan usul ve esasları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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