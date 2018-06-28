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    KHK ihraçları için emsal karar

    Mesut Hasan BENLİ
    28.06.2018 - 23:52 | Son Güncelleme:

    KAMU görevinden 667 Sayılı KHK ile ihraç edilen vatandaşın açtığı davada İdare Mahkemesi sürpriz bir karara imza attı. 667 sayılı KHK’ya dayanarak terör örgütleriyle irtibatlı olduğu iddiasıyla Sermaye Piyasa Kurulu’ndaki kamu görevinden çıkarılan uzman İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

    MAHKEME ARAŞTIRDI
    İdare Mahkemesi, kamu görevine son verilen uzmanın, herhangi bir terör örgütü ile irtibatının bulunup bulunmadığını, savcılık, TMSF ve Emniyet’e sordu. Gelen yazılarda, ihraç edilen uzmanın terör örgütleriyle irtibatlı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı gibi savcılık da, davacı hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmediği bilgisini, İdare Mahkemesi’yle paylaştı. İdare Mahkemesi de söz konusu uzmanın kamu görevinden çıkarılma kararının hukuka uygun bulunmadığına karar verdi:

    ÖZLÜK HAKLARI İADE
    “Davacının terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatı olduğu yönünde herhangi bir somut verinin dava dosyasına sunulmadığı anlaşıldığından, görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük hakları ile aylıklarının hesaplanarak yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.”

    İdare Hukukçusu Metin Günday, mahkemenin kararını vermeden önce, kurumlara yazı yazarak araştırma yaptırdığına dikkat çekti: “İdare Mahkemeleri önüne gelen benzer davalarda kamudan ihraç edilen kişilerin durumlarını araştırmakla yükümlü olduğunu ortaya koymuştur. İdare Mahkemesi de bunu yapmıştır. Bu yönüyle emsal bir karardır.” 

    Etiketler: KHK , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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