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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Khalkedon’a yerinde inceleme

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Khalkedon’a yerinde inceleme

İSTANBUL Kadıköy’de Nautilus AVM’nin yanında başlayan İş Bankası GYO’nun da ortak olduğu 21 katlı otel inşaatının hafriyatından çıkan tarihi eserler için İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, ‘yerinde inceleme’ kararı aldı.

Otel inşaatının devam edip etmeyeceği bir hafta sonraki toplantıda belli olacak. Geç Roma - Erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen cadde ve yapı grupları ile tarihi sütunların bulunduğu alanı, önümüzdeki hafta 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 9 üyesi yerinde inceleyecek. Kazıların derinleştirilerek kültür varlıklarının yerinde korunmasına veya buluntuların kaldırılarak otel inşaatının devamına karar verilecek. Bir kurul üyesi, Khalkedon tarihi için ilk defa vaziyet planı veren bir arkeolojik alan tespit edildiğini belirterek, otel projesinin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

21 KATLI OTEL İNŞAATI

Kadıköy İbrahimağa Mahallesi Dinlenç Caddesi’nde yer alan ve tapuya 296 pafta, 1421 ada, 4 parselde kayıtlı olan 9 bin 43 metrekarelik arsaya 21 katlı otel inşaatı için ruhsat verilmişti. İş Bankası GYO’nun 2016’da 39 milyon 879 bin 630 TL artı KDV ödeyerek yüzde 45’ine ortak olduğu, imar planlarında turizm tesis alanı olarak görülen parselde başlayan inşaat hafriyatında, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlıkları tespit edilmişti.

Khalkedon’a yerinde inceleme

Hürriyet, gelişmeleri manşetten kamuoyuna duyurdu.

 

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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