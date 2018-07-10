KPSS-2018/6 kılavuzu yayımlandı: KGM personel alımı başvuruları bugün başlıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 662 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

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