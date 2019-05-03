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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
03.05.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Kezzapla saldırdı savunması 'pes artık' dedirtti

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Kezzapla saldırdı savunması 'pes artık' dedirtti

KONYA'da karşı komşusu Saadet Şahin (45) ve 3 çocuğuna kezzap attığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Gülay Durusoy (41), hakim karşısına çıktı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu nedenle hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Durusoy'a mahkeme hakimi, cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde raporu bulunduğunu hatırlattı.

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  • Komşusunu ve çocuklarına kezzapla saldırdı, hasta olduğunu savundu
  • Komşusunu ve çocuklarına kezzapla saldırdı, hasta olduğunu savundu
  • Komşusunu ve çocuklarına kezzapla saldırdı, hasta olduğunu savundu
  • Komşusunu ve çocuklarına kezzapla saldırdı, hasta olduğunu savundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen yıl 17 Eylül'de merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Saadet Şahin, 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden tartıştıkları karşı komşu Gülay Durusoy evinden çıkıp, elindeki kasenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in(14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman(13) ve Ayşegül'ün(8) de elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanan Gülay Durusoy, polisteki ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürerek, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Şahin diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. Altı ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp, tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi.

BANA KOMPLO, TUZAK KURULDU

8 aydır tutuklu bulunan Gülay Durusoy'un 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanık Durusoy ile Ramazan Şahin, eşi ve çocukları hazır bulundu. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Gülay Durusoy, kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek, "İftiraya uğradım. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben de benden şikayetçi olanlardan şikayetçiyim. Kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. İftiraları kabul etmiyorum. Bana tuzak, komplo kuruldu. Eevden çıkmam için imza toplandı. İki çocuğuma bakan bir anneyim. Kimseyle uğraşmıyordum" diye konuştu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Mahkeme hakimi, psikolojik tedavi gördüğünü öne süren Durusoy'a, Adana'da gördüğü tedavinin ardından cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiğini söyledi.  

SALDIRIYA UĞRAYAN ANNE: BİZE EZİYET EDİYORDU

Saldırıya uğrayan anne Saadet Şahin ise, Gülay Durusoy'un kendilerine eziyet ettiğini savundu. Şahin, "Sebepsiz yere bize eziyet ediyordu. Yapmadım, diyor ama her şeyi o yaptı. Daha önce de başımıza terlik fırlatmıştı. Şikayetçiyim" dedi. Çocukların da dinlendiği duruşmada tanık olarak ifade veren apartman sakinleri de Gülay Durusoy'un kendilerini sürekli rahatsız ettiğini, apartmandan gitmesi içinde imza topladıklarını ve Şahin Ailesi'ne kin güttüğünü öne sürdü.

Mahkeme Gülay Gürsoy'un tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

BABA: EN BÜYÜK CEZAYI ALSIN

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan baba Ramazan Şahin, Gülay Durusoy'un hak ettiği cezayı almasını istedi. Durusoy'un olaydan önce de eşi ve çocuğunun üzerine taş fırlattığını kaydeden Şahin, ''Hak ettiği en büyük cezayı almasını istiyorum. Engelli oğlumun yüzünde izler kaldı. Eşimde de biraz iz var. Bütün bina ondan rahatsızdı. Hatta imza toplamıştık. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştik" diye konuştu.

Komşusunu ve çocuklarını kezzapla yakan kadın 'Bana komplo kuruldu
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