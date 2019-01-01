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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
01.01.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

'Keyfimizi kaçırma' dedi, dehşet saçtı!

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'Keyfimizi kaçırma' dedi, dehşet saçtı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi kahvehanede tartıştığı iki kardeşi pompalı tüfekle öldüren şüphelinin, cinayetin ardından arkadaşlarıyla birlikte alem yaptığı ortaya çıktı. Katil zanlısı, jandarma ve polisin ortak operasyonunda apartmanın bodrumunda saklanırken yakalandı.

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  • 2 kardeşi pompalı tüfekle öldürüp arkadaşlarıyla alem yaptı
  • 2 kardeşi pompalı tüfekle öldürüp arkadaşlarıyla alem yaptı
  • 2 kardeşi pompalı tüfekle öldürüp arkadaşlarıyla alem yaptı
  • 2 kardeşi pompalı tüfekle öldürüp arkadaşlarıyla alem yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün gece saatlerinde yeni yıla girmeye dakikalar kala Derince Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ören Sokak üzerindeki kahvehanede İlhani Aygan (50) ve Kıyas Aygan (45) adlı 2 kardeşle bir süre tartışan T.A. (37) adlı şahıs, aynı sokakta bulunan geceleri kaldığı yazıhaneye gitti.

İnternet üzerinden daha önceden satın aldığı pompalı tüfeği alarak geri gelen T.A., kahvehanede oturan 2 kardeşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu başından ve karın boşluğundan vurulan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası tüfeğini yazıhaneye atarak gözden kayboldu. 

İKİ KARDEŞİ ÖLDÜRÜP HIZLA KAÇTI

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat birliklerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kahvehanenin bulunduğu sokağı güvenlik şeridine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise İlhani Aygan ve Kıyas Aygan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri sırasında kahvehane önüne gelen Aygan kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. İncelemelerin ardından Aygan kardeşlerin cesetleri morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

Bir tıkla silah
Bir tıkla silah


CİNAYETTEN SONRA ARKADAŞLARIYLA ALEM YAPTI

Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı yere düzenledikleri operasyon sonucunda saldırıyı gerçekleştiren T.A.'nın İzmit Kuruçeşme mevkii Akpınar'da bulunan konutlarda olduğunu tespit etti. T.A.'nın olay sonrasında M.D. (51) isimli şahısla buluştuğu ve beraber Akpınar Mahallesi'ne gittikten sonra buluştukları M.M. (52), F.Y. (41) ile S.A.'nın (59) evinde alem yaptıkları bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Birlikte eğlendikten saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen jandarma ekiplerinin desteğiyle Akpınar'daki konutlara düzenlenen operasyonda binanın bodrum katına saklanan T.A. ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. 

"KEYFİMİZİ KAÇIRMA" DİYEN KARDEŞLERİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen 5 kişinin yapılan sorgularında T.A.'nın iki kardeş ile arasında daha önce bir husumet olmadığı, tartışmanın T.A.'nın fakir olduğunu dile getirmesi üzerine "Keyfimizi kaçırma" diyen kardeşleri pompalı tüfekle öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinde M.D., M.M., F.Y. ve S.A.'nın farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 

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