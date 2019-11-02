Keyfi dinleme ve izlemeye dava
SUÇ şüphesi olmadan dinleme ve teknik araçlarla izleme kararı aldıran, FETÖ’den ihraç edilmiş bir eski savcı ve 3 hâkim hakkında ‘görevi kötüye kullanmak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan iddianame düzenlendi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ irtibatı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Mustafa Bilgili ile hâkimler Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük ve Kadriye Çatal hakkında iddianame düzenleyerek Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. İddianamede, eski Savcı Bilgili’nin “basit şüphe” olgusu dahi bulunmadan müştekiler Tüm Gençlik Birliği üyesi Göksan Soner ve Mustafa Hüseyin Buzoğlu hakkında 2013’te soruşturma başlattığı, bu iki isim için teknik araçlarla izleme ve telefonlarının dinlenilmesi kararı aldırdığı belirtildi. İddianamede, Bilgili’nin soyut iddialara dayanarak soruşturma başlattığı, iletişimin denetlenmesi ve izlenmesi kararının verilebilmesi için subjektif nitelikteki koşulların bulunmadığı, tedbirlerin “son çare” olması özelliğine aykırı olduğu ifade edildi.
KARARI VEREN DE UZATAN DA ŞÜPHELİ
İddianamede, eski savcı Bilgili’nin talep ettiği dinleme ve izleme kararlarını veren ve ardından uzatan hâkimler Uslu, Kütük ve Çatal’ın da herhangi bir inceleme yapmadan karara imza attıkları belirtilerek, “Şüphelilerin özel koruma tedbiri niteliğinde bulunan bu kararları ve uzatmaları verirken atılı suçlara ve faillere yönelik delillerin tespiti ile ilgili olarak soruşturma makamından herhangi bir talepte bulunmadıkları, müştekiler hakkında iletişimin denetlenmesine ve teknik araçlarla izlemeye yönelik tedbir kararları ve uzatmaları vererek görev gereklerine aykırı olarak usul ve yasaya hükümlerine açıkça aykırı davranma suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı. Dava, Yargıtay’da görülecek.
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