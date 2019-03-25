Kevet Dağı'nda PKK saldırısı böyle önlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde oluşturduğu üs bölgeleri ilk kez görüntülendi. CNN TÜRK ekibi, 16 Mart'ta PKK saldırısını püskürten üs bölgesine gitti. Sınırdan 30 kilometre derinde Kevet Dağı'nın zirvesinde görevli askerler o anları anlattı.
Piyade Uzman erbaşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel, 16 Mart'ta Irak'ın kuzeyinde, sınırdan 30 kilometre içerdeki Kevet Tepe'ye yapılan terörist saldırıda şehit oldular. Onlar binlerce kişinin omuzlarında son yolculuklarına uğurlanırken, silah arkadaşları zarar gören mevzileri güçlendiriyordu.
Teröristler güdümlü tanksavar füzeler, roketatarlar, havanlar kullandılar. Buna karşın başarılı olamadılar. 12 teröristi etkisiz hale getiren askerler büyük kahramanlıklarla o yoğun saldırıyı püskürttü.
CNN TÜRK ekibi, saldırının üzerinden henüz bir hafta geçmeden o üste gitti. Saldırı sırasında yaşananları o üsteki askerlerden dinledi.
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