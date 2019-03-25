Kevet Dağı nerede?
Gündemdeki haberlerin ardından Kevet Dağı'nın coğrafi konumu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Hakuk bölgesinde yer alan Kevet Dağı konum olarak nerede? İşte Kevet Dağı ile ilgili bilgiler...
16 Mart'ta PKK saldırısı TSK tarafından geri püskürtüldü. Bununla beraber vatandaşlarda 'Kevet Dağı nerede?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kevet Dağı ile ilgili merak edilen detaylar...
KEVET DAĞI NEREDE?
Kevet Dağı'nın coğrafi konumu şöyle; Irak'ın kuzeyi Hakuk bölgesinde bulunan Kevet Dağı sınırdan 30 kilometre derinde yer almaktadır.
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