Ketojenik diyet nedir?
2019’un en popüler diyetlerinden biri de ketojenik diyet oldu. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişi, ketojenik diyete ilgi gösteriyor. Ketojenik diyeti uygulamak için ilk olarak serbest ve yasak olan yiyecekleri belirlemek gerekiyor. Peki, ketojenik diyet nedir?
Krema ve bitkisel yağların vücut için gerekli yağı sağlamak amacıyla kullanıldığı ketojenik diyette şeker, ekmek, yulaflı kahvaltı gevreği, makarna ve süt gibi yiyeceklerin tüketimine izin verilmiyor.
Diyette bütün yiyecekler, gram bazında tartılıp dikkatle hazırlanıyor.
İlk defa 1920'lerde kullanılan ancak anti epileptik ilaçların gelişimiyle yıllarca kullanım dışı kalan ketojenik diyete "zeytinyağının eklenmesiyle" menemen, sarma, dolma, şakşuka gibi yiyecekler de dahil olabiliyor.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, ketojenik diyet ile ilgili uyarıda bulundu.
KETONJENİK DİYET ZARARLI MI?
Yüksek protein ve yağ tüketimini içeren ketojenik diyetlerde, topla m yağ ve doymuş yağ alımının sağlık otoriterlerince belirlenen önerilerden 2-2,5 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:
"Yüksek protein ve yağ içeren diyetler, kardiyovasküler hastalıklar, böbrek ve kemik eklem hastalıkları riskini artırır. Bunun yanında karbonhidratlardan ciddi şekilde kısıtlı olmaları kişilerde halsizliğe neden olur. Genel olarak ketojenik diyetlerin çok katı sınırlamalarının olması kişilerin diyeti tamamlamalarını ve uzun vadede kullanımını zorlaştırır. Diyete başlanılan ilk zamanlarda fazla miktarda ağırlık kaybı görülür ancak bunun büyük birçoğunluğu vücuttan su kaybıyla gerçekleşir. Kaybedilen suyun yerine konmaması baş ağrısı, cilt kuruluğu, hatta böbrek yetersizliğine neden olabilir. Bu diyetlerde tam tahılların, sebze ve meyvelerin çok az bulunması kabızlık şikayetine, uzun dönemde ise vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olur."
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