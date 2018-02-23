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    Ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı

    AA
    23.02.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'da bir kısmı bazı batı illerine sevk edilen, bir bölümü de iş yerinde ketçap kovalarına gizlenmiş 628 kilogram esrar ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucunun bazı batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

    Diyarbakır-Silvan karayolunda kent girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.

    Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde TIR'a hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.

    Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi. Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.

    Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Etiketler: ketçap , uyuşturucu , Diyarbakır , son dakika
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